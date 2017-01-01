Нацбанк собрал досье на десятки тысяч заемщиков
В кредитном реестре Национального банка собрана информация о более 80 тысяч заемщиков – физических (53,2 тысячи) и юридических (27,2 тысячи) лицах, пишет FinClub.
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С 1 января 2019 года банки обязаны использовать информацию из кредитного реестра НБУ для оценки кредитного риска по своим нынешним заемщикам.
Кредитный реестр создан и администрируется НБУ. Банки с 1 апреля 2018 года подавали в реестр информацию о физических и юридических лицах с суммой задолженности (тело кредита и проценты) свыше 100 минимальных зарплат (тогда этот лимит составлял 372 тыс грн).
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С 1 июля 2018 года к обязательному наполнению реестра подключился Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Передается информация об условиях кредита (сумма, валюта, сроки, поручительства, залоги), состоянии кредита (сроки и размер просрочки), о заемщике (его класс, виды экономической деятельности, бенефициары, связанные лица) и т.д.
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"Наполнение базы данных кредитного реестра повышает эффективность оценки банками кредитного риска и способствует получению добросовестными заемщиками кредитов от банков, что в конечном итоге положительно влияет на восстановление кредитования", - отметила директор департамента банковского надзора НБУ Наталья Дегтярева.
Самый большой кредит, информация о котором передана в реестр, - это задолженность юрлица перед Дельта банком на 4,1 млрд грн.
Ранее сообщалось, что Львов взял кредит у евробанка на троллейбусы. Это уже пятый транспортный проект Львова и ЕБРР. Средний возраст троллейбусов в городе – 22 года.
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