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Генеральские доходы: 13 домов под Киевом, рестораны и авто Головача - СМИ

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За свою свободу Андрей Головач заплатил годом испытательного срока в тюрьме и 130 млн гривен.
Бывший экс-глава налоговой милиции владеет 13ю домами под Киевом и люксовыми авто
Бывший экс-глава налоговой милиции владеет 13ю домами под Киевом и люксовыми авто
bihus.info

Начальник налоговой службы времен Януковича Андрей Головач не просто получил условные срок после ареста, но и сохранил все свои активы, передает Bihus. 

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Андрей Головач возглавлял налоговую милицию с 2010 по 2014 года, после Революции Достоинства его люстрировали, а в августе 2016 года арестовали.

С помощью тайного договора (по словам Юрия Луценко он рассказал ценные сведения) и уплаты налогов в бюджет на 130 млн грн, он получил всего лишь 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

За примерное поведение Андрей Головач уже через год, в начале 2018, погасил судимость. 

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Бывший глава налоговой обвинялся в участии в махинациях с возмещением НДС на сумму в 3 млрд гривен. В итоге, в числе его активов нашли 5 люксовых автомобилей и мотоцикл, многочисленные дома под Киевом в закрытом коттеджном городке, рестораны и элитные бутики в Киеве. Все это оценилось на сумму в полмиллиарда гривен.

Юлий Луценко на камеры обещал в августе 2016 года полную конфискацию имущества Головача, но после засекреченной сделки арест на имущество сняли, а сам Головач на свободе, при том, что у него активов стало больше – Андрей обзавелся частью одного из ТРЦ Киева “Арена-Сити“ - “Арена Интертейнмент“.

Часть Арена Сити принадлежит Андрею Головачу
Часть Арена Сити принадлежит Андрею Головачу
bihus.info

На территории Арена Интертейнмент в 6 тыс кв м находятся множество развлекательных заведений – от авторских пивных до стрип-клубов. 

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И хотя официально поле 2015 года заведением владеет киприот Эллинас Кристодоулом, но бизнес-партнеры прямо называют Головача конечным бенефициаром. Например, ресторатор Олег Шейнкер в конце 2018 после конфликта с Головачем назвал Арену собственностью экс-налоговика.

Бизнес-партнеры называют Головача конечным бенефициаром Арены
Бизнес-партнеры называют Головача конечным бенефициаром Арены
bihus.info

По данным юриста Олега Аверьянова одна из оффшорных компаний Головача “Скайнет маркетинг ЛТД“ перезаписан на Людмилу Дуку, которая, к слову, является руководителем Арены.

В конце 2018 году машина Андрей Головача, Ауди А8, регулярно парковалась возле Арены по 2-3 раза в неделю в будни.

Ауди А8 Головача регулярно паркуется у Арены
Ауди А8 Головача регулярно паркуется у Арены
bihus.info

Сын Андрея Головача Александр письменно возразил о причастности его семьи к Копании Арена-капитал, но никак не объяснил почему машина отца ездит в Арену, а водитель имеет специальную карточку в паркинге. 

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Кроме Арены у семьи экс-налоговика числится 13 домов под Киевом в элитном коттеджном городке Солнечная долина стоимостью в 15 млн долларов. По одному из домов записано на жену и сына, а остальные 11 на свата – днепровского пенсионера Валентина Шкилева, которые были переписаны за 2 месяца до ареста.

Практически все дома Головача переписаны на свата пенсионера
Практически все дома Головача переписаны на свата пенсионера
bihus.info

Сервисная компания по обслуживанию городка записана также на свата (его доля составляет 85%). Сын Головача владеет столичными ресторанами Водка Гриль и Тиесто Гриль. Сам Головач с женой владеют 2 квартирами в центре Киева.

Ранее сообщалось, что 137 чиновников разоблачили за нарушения с начала года. За первые 3 дня января нового 2019 года полиция задержала 9 лиц за взятки и разоблачили 137 за административную коррупцию.

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Теги: коррупция, коррупционные схемы, налоговая, возврат ндс, Андрей Головач, коррупция в Украине, коррупционер, Юрий Луценко
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