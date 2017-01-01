Генеральские доходы: 13 домов под Киевом, рестораны и авто Головача - СМИ

За свою свободу Андрей Головач заплатил годом испытательного срока в тюрьме и 130 млн гривен.

Начальник налоговой службы времен Януковича Андрей Головач не просто получил условные срок после ареста, но и сохранил все свои активы, передает Bihus.

Читай также: Коррупция в Украине: За 2018 год суд конфисковал 5 тыс долларов у взяточников

Андрей Головач возглавлял налоговую милицию с 2010 по 2014 года, после Революции Достоинства его люстрировали, а в августе 2016 года арестовали.

С помощью тайного договора (по словам Юрия Луценко он рассказал ценные сведения) и уплаты налогов в бюджет на 130 млн грн, он получил всего лишь 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

За примерное поведение Андрей Головач уже через год, в начале 2018, погасил судимость.

Читай также: Дело Геращенко закрыли из-за отсутствия доказательств – СМИ

Бывший глава налоговой обвинялся в участии в махинациях с возмещением НДС на сумму в 3 млрд гривен. В итоге, в числе его активов нашли 5 люксовых автомобилей и мотоцикл, многочисленные дома под Киевом в закрытом коттеджном городке, рестораны и элитные бутики в Киеве. Все это оценилось на сумму в полмиллиарда гривен.

Юлий Луценко на камеры обещал в августе 2016 года полную конфискацию имущества Головача, но после засекреченной сделки арест на имущество сняли, а сам Головач на свободе, при том, что у него активов стало больше – Андрей обзавелся частью одного из ТРЦ Киева “Арена-Сити“ - “Арена Интертейнмент“.

Часть Арена Сити принадлежит Андрею Головачу bihus.info

На территории Арена Интертейнмент в 6 тыс кв м находятся множество развлекательных заведений – от авторских пивных до стрип-клубов.

Читай также: Высший суд освободил судью Эмельянова – СМИ

И хотя официально поле 2015 года заведением владеет киприот Эллинас Кристодоулом, но бизнес-партнеры прямо называют Головача конечным бенефициаром. Например, ресторатор Олег Шейнкер в конце 2018 после конфликта с Головачем назвал Арену собственностью экс-налоговика.

Бизнес-партнеры называют Головача конечным бенефициаром Арены bihus.info

По данным юриста Олега Аверьянова одна из оффшорных компаний Головача “Скайнет маркетинг ЛТД“ перезаписан на Людмилу Дуку, которая, к слову, является руководителем Арены.

В конце 2018 году машина Андрей Головача, Ауди А8, регулярно парковалась возле Арены по 2-3 раза в неделю в будни.

Ауди А8 Головача регулярно паркуется у Арены bihus.info

Сын Андрея Головача Александр письменно возразил о причастности его семьи к Копании Арена-капитал, но никак не объяснил почему машина отца ездит в Арену, а водитель имеет специальную карточку в паркинге.

Читай также: Заместитель главы СБУ получил квартиру от Службы в Киеве за 6 млн грн

Кроме Арены у семьи экс-налоговика числится 13 домов под Киевом в элитном коттеджном городке Солнечная долина стоимостью в 15 млн долларов. По одному из домов записано на жену и сына, а остальные 11 на свата – днепровского пенсионера Валентина Шкилева, которые были переписаны за 2 месяца до ареста.

Практически все дома Головача переписаны на свата пенсионера bihus.info

Сервисная компания по обслуживанию городка записана также на свата (его доля составляет 85%). Сын Головача владеет столичными ресторанами Водка Гриль и Тиесто Гриль. Сам Головач с женой владеют 2 квартирами в центре Киева.

Ранее сообщалось, что 137 чиновников разоблачили за нарушения с начала года. За первые 3 дня января нового 2019 года полиция задержала 9 лиц за взятки и разоблачили 137 за административную коррупцию.