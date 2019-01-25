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Вывод дивидендов из Украины вырос почти вдвое

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По сравнению с 2017 году объемы репатриации дивидендов выросли почти вдвое - с 1,838 млрд долларов до 3,3 млрд.
Бизнес за год вывел из Украины $3,3 млрд дивидендов
Бизнес за год вывел из Украины $3,3 млрд дивидендов
depositphotos.com

В прошлом году бизнес вывел из Украины дивидендов на 3,3 миллиарда долларов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу Национального банка. 

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Отмечается, что по итогам 2018 года перечислено 3,318 млрд долларов в эквиваленте, из которых – 2,657 млрд долларов за счет купленной валюты.

В 2017 году бизнес перечислил 1,838 млрд долларов в эквиваленте на репатриацию дивидендов, в том числе около 1,463 млрд долларов за счет купленной валюты.

Ранее сообщалось, что детенизация зарплат принесла госбюджету 1,3 млрд. С сентября 2018 года в бюджет, в частности, доначислено более 590 млн гривен налога на доходы физических лиц.

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Теги: бизнес, НБУ, дивиденды
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.01.2019, 14:31
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гость
Ну так выборы скоро. Пора вывозить "честно украденный" капитал.
гость  (аноним)  25.01.2019, 14:13
Оценка:  0
гость
все драпают из этой "европы"...
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