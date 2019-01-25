Вывод дивидендов из Украины вырос почти вдвое

По сравнению с 2017 году объемы репатриации дивидендов выросли почти вдвое - с 1,838 млрд долларов до 3,3 млрд.

Бизнес за год вывел из Украины $3,3 млрд дивидендов depositphotos.com

В прошлом году бизнес вывел из Украины дивидендов на 3,3 миллиарда долларов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

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Отмечается, что по итогам 2018 года перечислено 3,318 млрд долларов в эквиваленте, из которых – 2,657 млрд долларов за счет купленной валюты.

В 2017 году бизнес перечислил 1,838 млрд долларов в эквиваленте на репатриацию дивидендов, в том числе около 1,463 млрд долларов за счет купленной валюты.

Ранее сообщалось, что детенизация зарплат принесла госбюджету 1,3 млрд. С сентября 2018 года в бюджет, в частности, доначислено более 590 млн гривен налога на доходы физических лиц.