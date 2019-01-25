В Канаде на марихуану в месяц тратят 41 млн долларов
В первый месяц после легализации марихуаны в Канаде жители потратили 54 млн канадских долларов (41 млн долларов США) на приобретение каннабиса, передает UBR со ссылкой на Bloomberg.
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Компании Canopy Growth Corp. и Aurora Cannabis Inc увеличили свою капитализацию, а сам рынок оценивается от 5,5 до 10 млрд долларов. Отмечается, что Статистическая служба Канады несколько занижает показатели, так как в городе Онтарио пока купить каннабис можно онлайн, но с апреля откроются 25 специализированных магазинов, что может увеличить продажи.
В некоторых провинциях и городах марихуана уже закончилась.
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“Мы находимся в условиях ограниченного предложения, поэтому все это несколько преждевременно, так как спрос явно превышает предложение“, - сказал Тревор Фенкотт, генеральный директор Fire & Flower.
Компания отметила, что они заработали 10 млн канадских долларов (7,5 млн долларов США) и расширили свою сеть магазинов почти вдвое.
Ранее сообщалось, что в аптеках Польши начали продавать марихуану по рецептам. С 17 января в Польше легализировали марихуану, которую теперь можно приобрести по медицинскому рецепту.
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