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Госбюджет предусмотрел помощь политикам на выборах: Инфографика

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На поддержку партий на выборах выделят 565 млн грн.
В поддержку партий гобюджет выделил 565,7 млн грн
В поддержку партий гобюджет выделил 565,7 млн грн
depositphotos.com

Пресс-служба НАПК сообщила, что 6 парламентских партий получат дополнительные средства в качестве поддержки на выборах в 2019 году из государственного бюджета. 

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Всего выделили 565,7 млн грн для партий "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – который получит 143,4 млн гривен, "Народный фронт" — 145,5 млн гривен, "Объединение "Самопомощь" — 128,7 млн гривен, "Оппозиционный блок" — почти 62 млн, "Радикальная партия Олега Ляшка" — почти 49 млн, "ВО "Батькивщина" — 37,3 млн гривен.

Деньги выделят в начале каждого финансового квартала в виде 4 траншей по 25% от годовой суммы. 

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Так, в 2018 году на финансирование статутной деятельности политпартий было потрачено 513,7 млн грн, что на 50 млн меньше, чем в этом году.

Ранее сообщалось, что по мнению экспертов выборы являются главной экономической угрозой Украины. НБУ провел опрос среди представителей международных организаций, бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества, государственного сектора и дипломатического корпуса.

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Теги: выборы 2019, выборы в украине, стоимость выборов, финансирование партий, госбюджет 2019
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