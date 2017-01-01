Шатдаун в США затянется до весны

Чиновники уже готовят список бюджетных проектов, которые могут сорваться из-за Трампа.

Главы министерств и департаментов должны составить списки бюджетных проектов, которые могут или уже сорвались, так как в Белом доме прогнозируют, что шатдаун затянется до весны, передает UBR со ссылкой на The Washington Post.

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Американские журналисты считают, что данное указание свидетельствует о готовности администрации президента США к длительному бюджетному кризису.

По мнению демократов, 5,7 млрд долларов должны быть потрачены не на стену с Мексикой, а на иммиграционных судей и беспилотников, которые будут курсировать по границе, а также на другие инструменты.

Ранее сообщалось, что правительство США ожидает ухудшение экономических и финансовых последствий в 2 раза из-за затянувшегося шатдауна.