Нацбанк продал гривны в рулонах на 10 млн грн

Неразрезанные листы банкнот были проданы с аукциона.

Национальный банк продал неразрезанные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти на 10 млн гривен. Соответствующий аукцион состоялся в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба НБУ.

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Как отмечается, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Участники подали заявки на покупку 10 тысяч листов неразрезанных банкнот номиналом одна гривна стоимостью 1,4 млн гривен, 20 тысяч листов номиналом две гривны на 5,4 млн гривен, три тысячи листов по пять гривен стоимостью 1,4 млн гривен и две тысячи листов номиналом 10 гривен на 1,6 млн гривен.

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“Общая стоимость приобретенных на аукционе неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен составила 9,8 млн гривен“, - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что подобные аукционы будут проходить и в будущем.

Ранее сообщалось, что НБУ продаст неразрезанные гривны рулонами. Настоящие деньги можно будет приобрести на аукционе и поклеить их вместо обоев.