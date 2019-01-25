Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк продал гривны в рулонах на 10 млн грн

Комментариев: 1
Неразрезанные листы банкнот были проданы с аукциона.
Рулоны денег ушли с молотка
Рулоны денег ушли с молотка
Пресс-служба НБУ

Национальный банк продал неразрезанные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти на 10 млн гривен. Соответствующий аукцион состоялся в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба НБУ. 

Читай также: В НБУ рассказали, когда заменят 5 и 10 грн на монеты

Как отмечается, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Участники подали заявки на покупку 10 тысяч листов неразрезанных банкнот номиналом одна гривна стоимостью 1,4 млн гривен, 20 тысяч листов номиналом две гривны на 5,4 млн гривен, три тысячи листов по пять гривен стоимостью 1,4 млн гривен и две тысячи листов номиналом 10 гривен на 1,6 млн гривен. 

Читай также: Нацбанк выпускает монеты номиналом 2 и 5 гривен

“Общая стоимость приобретенных на аукционе неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен составила 9,8 млн гривен“, - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что подобные аукционы будут проходить и в будущем.

Ранее сообщалось, что НБУ продаст неразрезанные гривны рулонами. Настоящие деньги можно будет приобрести на аукционе и поклеить их вместо обоев.

Поделись:
Теги: деньги, гривна, Нацбанк, банкноты, аукцион.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.01.2019, 18:10
Оценка:  0
гость
да, гривня реально превратилась в туалетную бумагу... слава революции!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь