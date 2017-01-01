Украинцы жалуются на непродовольственные товары, но довольны продуктами

За 2018 год Госпотребслужба получила 20,9 тыс жалоб от украинцев.

Госпотребслужба сообщила, что в 2018 году украинцы пожаловались 20,9 тыс раз на качество бытовых товаров и услуг, передает UBR. Так, в 45,1% случаев граждане жаловались на качество непродовольственных товаров.

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На предоставленные услуги пожаловалось 33,8%, а на еду и напитки пожаловались всего 6,4%. Интернет-торговля оказалась на последнем месте в рейтинге – 6,2% от всех поступивших заявлений.

Отмечается, что жалобы на интернет-торговлю встречаются реже, так как претензии покупатели чаще всего направляют сразу в сеть.

На основе жалоб Госпотребслужба проверила 6,3 тыс субъектов хозяйствования, а в 44,3% из них они обнаружили нарушения. Так, 1717 физлиц получили штрафы на сумму 265,31 ты грн, из которых они оплатили 243,95 тыс грн.

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970 предпринимателей привлекли к ответственности, оштрафовав их на сумму 13,87 млн грн, но добровольно они оплатили только 1,29 млн грн, а принудительно взыскали 370,1 тыс грн.

Отмечается, что боле всего недовольных украинцев проживают в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что беспокоит украинцев: по результатам опроса больше всего людей беспокоит война на востоке Украины, а 24% считают основной проблемой в Украине коррупцию.