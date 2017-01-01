Украина ввела пошлины на белорусские лампочки и соль
Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт поваренной выварочной соли экстра-класса и ламп накаливания из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Читай также: Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ
Кроме того, комиссия установила антидемпинговую пошлину в размере 17,73% на импорт белорусских ламп накаливания общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 Вт.
Читай также: Закон об обложении посылок стоимостью выше 100 евро вступит в силу с 1 июля
По информации МЭРТ, единственный производитель ламп в Беларуси – Брестский электроламповый завод – предложил пересмотреть цену, однако предложенная минимальная цена завода "недостаточна для устранения демпинга и ущерба для национального производителя". Инициатором данного антидемпингового расследования выступил львовский электроламповый завод Искра.
Ранее сообщалось, что Украина и Беларусь договорились о возобновлении речного судоходства.
Полная версия правил