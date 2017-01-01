Украина ввела пошлины на белорусские лампочки и соль

Министерство экономики ввело антидемпинговые пошлины по искам компании Руссоль-Украина и завода Искра.

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт поваренной выварочной соли экстра-класса и ламп накаливания из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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Сообщается, что Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение об антидемпинговой пошлине на уровне 11,85% для экспортеров соли из Беларуси на 5 лет. В то же время пошлина не распространяется на белорусского производителя соли Мозирьсоль, который предложил установить минимальные цены экспорта в Украину. Жалобу о демпинге в комиссию подала украинская компания Руссоль-Украина.

Кроме того, комиссия установила антидемпинговую пошлину в размере 17,73% на импорт белорусских ламп накаливания общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 Вт.

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По информации МЭРТ, единственный производитель ламп в Беларуси – Брестский электроламповый завод – предложил пересмотреть цену, однако предложенная минимальная цена завода "недостаточна для устранения демпинга и ущерба для национального производителя". Инициатором данного антидемпингового расследования выступил львовский электроламповый завод Искра.

Ранее сообщалось, что Украина и Беларусь договорились о возобновлении речного судоходства.