Откуда приходят деньги в Украину: Сколько мигранты присылают домой

По данным Международной организации по вопросам миграции в Украину в 2017 году поступило 12,1 млрд долларов от заробитчан.

Международная организация по вопросам миграции (МОМ) заявляет, что в 2017 году украинские трудовые мигранты перечислили в Украину 12,1 млрд долларов, что составляет 11% ВВП страны. По данным НБУ эта сумма на четверть меньше – 9,3 млрд долларов, то есть 8% ВВП, передает Сегодня.

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"Составление статистики частных переводов – более сложная задача, по сравнению с другими компонентами платежного баланса, поскольку необходимо комбинировать различные источники информации (данные финансового сектора, опрос трудовых мигрантов, оценки на основании модели данных), в зависимости от наличия тех или иных данных.

Во многих случаях это приводит к недооценке объемов и асимметрии в данных разных стран. Основным источником данных для расчета являются данные отчетности о частных денежных переводах через банки и международные платежные системы, скорректированные на объемы неформальных переводов", – сообщили в НБУ.

НБУ сообщает, что доля переводов из Польши составила в 2017 году 33,4%, то есть 3,1 млрд долларов, что по сравнению с 2015 годом почти в 2 раза больше – 19,1%, или 1,3 млрд долларов. Пока за 2018 год переводов практически столько же, как и в 2017 – за 9 месяцев 2,7 млрд долларов.

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То есть, объемы трудовой миграции в Польшу остаются неизменными – не увеличивается, но и не снижается.

В свою очередь в России наблюдается снижение поступлений от заработков. В 2015 году доля составляла 19,1%, к 2017 уже 13,9% (1,3 млрд долларов), а за 9 месяцев 2018 года уже 10,7% (0,8 млрд долларов).

Так, НБУ называет 10 стран, откуда поступает больше всего денег по официальным и неофициальным каналам. В ней, кроме Польши и России, находятся США, Чехия, Италия, Великобритания, Германия, Кипр, Израиль и Греция. Но рейтинг европейских стран указывает, что страны ЕС выдают виды на жительство в страны, не вошедшие в этот список, например, Венгрия, Литва и Дания.

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Например, Венгрии в списке 28 стран по большинству переводов вообще не наблюдается. Отмечается, что такой результат может быть следствием неопределенности каналов переводов, точностью подсчетов, или о разнице в заработке и затратах на проживание.

Рейтинг только по официальным каналам меняет страны местами. Так, в рейтинг ТОП-10 входят США, Великобритания, Германия, Кипр, Израиль, Польша, Россия, Италия, Греция, Виргинские острова.

То есть, скорее всего перевод денег с пограничными странами делается в обход официальных платежных систем.

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По динамике самый большой рост переводов показал Израиль – 163,7%. Но по итогам трех кварталов 2018 года сумма переводов в Украину увеличились только на 30%.

Существенный рост показали Польша и Турция – на 156,5% и на 150%, но по росту за три квартала это 20%.

Среди тенденций 2018 года – заметное увеличение объемов поступлений из Чехии, Великобритании, Германии, Виргинских островов, ОАЭ, Сингапура.

Ранее сообщалось, что Германия упрощает трудовые условия работникам - не резидентам ЕС.