В Нацбанке сообщили, сколько наличных на руках у украинцев

На каждого украинца приходится по 69 банкнот и 293 монеты.

На начала года в обороте находилось 13,1 млрд монет на сумму 2,2 миллиарда гривен и 2,95 миллиарда банкнот на 397,8 миллиарда гривен. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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Отмечается, что объем наличных гривневых банкнот и монет в наличном обороте в Украине в прошлом году вырос на 10,7% до 400,1 миллиарда гривен по состоянию на 1 января 2019 году.

Как сообщили в НБУ, рост спроса на наличность можно объяснить потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета.

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Среднее количество банкнот на одного украинца составило 69 штук, разменных монет - 293 штуки. Наибольшее количество банкнот в обращении - номиналом 200 гривен, разменных монет - 10 копеек (22,8% и 29,1% соответственно).

Ранее сообщалось, что украинцы нарастили вывод валюты за границу впятеро. За первый год действия правил валютных лицензий за границу вывели 9 млн долларов, а за второй - 45,5 млн.