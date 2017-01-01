В Украине продолжает падать производство стали

В тройке лидеров в рейтинге мировых производителей стали Китай, Индия и Япония.

Украинские металлурги по итогам прошлого года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 миллиона тонн. Украина находится на 13 месте в списке мировых производителей этой продукции. Об этом в пятницу, 25 января, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали.

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Согласно отчету, лидер в рейтинге - Китай - 928,3 миллиона тонн (рост по сравнению с 2017 годом на 6,6%). Второе место у Индии (106,5 миллиона тонн, +4,9%), далее идет Япония (104,3 миллиона тонн, -0,3%), США (86,7 миллиона тонн, +1,1%), Южная Корея (72,5 миллиона тонн, +2%), Россия (71,7 миллиона тонн, +0,3%), Германия (42,4 миллиона тонн, -2%), Турция (37,3 миллиона тонн, -0,6%), Бразилия (34,7 миллиона тонн, +1,1%), Иран (25 миллионов тонн, +17,7%), Италия (24,5 миллиона тонн, +1,7%) Тайвань (23,2 миллиона тонн, +3,5%).

Ранее сообщалось, что промпроизводство Украины выросло на 1% за год. В прошлом году рост промпроизводства составил 1,1%. При этом в декабре оно упало на 3,5%.