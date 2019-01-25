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Банки не захотели обменять испорченные доллары украинцам

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Банкноты принимают только на инкассо и с огромными комиссиями.
Украинские банки отказались менять потертые деньги
Украинские банки отказались менять потертые деньги
depositphotos.com

Несмотря на инструкции НБУ о принятии в кассы «незначительно пострадавших» банкнот, украинские банки отказываются их принимать. Сейчас купюры принимают только на инкассо в Ощадбанке и Укрэксимбанке, передает UBR. 

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В Укрэксимбанке за процедуру инкассо берут 20% комиссии (минимум 500 грн) и будут определять подлинность испорченных купюр от полугода до 2 лет.

Комиссия на обмен денег в Ощадбанке установлена в размере тех же 20%, но минимальный платеж составляет 300 грн.

Ни один банк не дает гарантии и если американцы признают их ненастоящими, то платить никто не будет. 

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"Ключевая причина, которая вынудила украинских банкиров пойти на ужесточение условий приема таких банкнот – риски. Из-за сложной политической ситуации в нашей стране вероятность принять «террористические» или "коррупционные" деньги резко выросла. Да и в обороте иностранной валюты их доля увеличилась. Проще говоря, банки просто перестраховываются – пусть решение по каждой купюре принимают в Штатах и ЕС. Так и безопаснее, и дешевле. Ведь для надлежащей экспертизы нужна дорогая техника и эксперты", - пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Он также посоветовал брать такие деньги с собой на отдых, так как за границей потертые доллары сбыть намного проще.

Ранее сообщалось, что украинцы могут сдавать старые банкноты после Нового года на утилизацию. Речь идет о значительно изношенных гривневых банкнотах.

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Теги: банкноты, деньги, изношенные деньги, утилизация банкнот, старые деньги
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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    25.01.2019, 19:19
Оценка:  +1
Духовный_скреп
С людей могут только три шкуры драть.А когда что-то дать надо-хрен.Шакалы.
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