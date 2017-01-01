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Доллар дорожает в Украине: Курс валют на 28 января

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Национальный банк ослабил курс гривны. При этом к закрытию межбанка доллар потерял 15 копеек.
На черном рынке доллар в среднем можно купить за 27,80 грн
На черном рынке доллар в среднем можно купить за 27,80 грн
bigmir.net

На 28 января, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2781,7285 (+3 копейки);

– 100 евро – 3156,1492 (+5 копеек).

Национальный банк Украины ослабил курс гривны на 3 копейки – до 27,81 гривен за доллар, европейская валюта подорожала на 5 копеек – 31,51 гривны за один евро.

На межбанковском валютном рынке доллар потерял 15 копеек - 27,77-27,80.

Ранее сообщалось, что банки не захотели обменять испорченные доллары украинцам. Банкноты принимают только на инкассо и с огромными комиссиями.

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Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
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