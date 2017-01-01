Миру предложили перейти на 4-хдневную рабочую неделю: Форум в Давосе
На Всемирном экономическом форуме в Давосе компаниям в мире посоветовали массово перейти на четырехдневную рабочую неделю. С таким предложением выступили психолог Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Адам Грант (США), а также экономист и историк Рутгер Брегман из Нидерландов, сообщает в пятницу, 25 января, Сегодня.
Читай также: Организации со всего мира заметили улучшения после перехода на 4-хдневную рабочую неделю
Как утверждает Грант, при снижении продолжительности рабочего времени люди могут эффективнее сосредоточить внимание, а качество и креативность зачастую возрастают.
“Они более лояльны к организациям, которые готовы проявить гибкость в отношении их жизни вне работы“, - отметил он.
В свою очередь Брегман добавил, что экономисты, социологи, философы десятилетиями верили, что со временем человечество сможет работать меньше, а ситуация изменилась лишь в 70-х годах прошлого века.
Читай также: ТОП-5 советов, как стать счастливым на работе
По его словам, предприниматели еще в 20-30-е годы обнаружили положительный эффект от сокращения рабочей недели.
“Например, Генри Форд увидел, что после перехода от 60-часовой к 40-часовой рабочей недели его рабочие стали более продуктивными, поскольку меньше уставали“, - подчеркнул Брегман.
Ранее сообщалось, возможна ли сокращенная рабочая неделя в Украине. Эксперты рынка труда и психологи дали свои прогнозы на случай сокращенной рабочей недели в Украине.
Полная версия правил