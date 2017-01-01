Миру предложили перейти на 4-хдневную рабочую неделю: Форум в Давосе

Компаниям в мире следует задуматься о массовом переходе на четырехдневную рабочую неделю, заявили эксперты на форуме в Давосе.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе компаниям в мире посоветовали массово перейти на четырехдневную рабочую неделю. С таким предложением выступили психолог Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Адам Грант (США), а также экономист и историк Рутгер Брегман из Нидерландов, сообщает в пятницу, 25 января, Сегодня.

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Как утверждает Грант, при снижении продолжительности рабочего времени люди могут эффективнее сосредоточить внимание, а качество и креативность зачастую возрастают.

“Они более лояльны к организациям, которые готовы проявить гибкость в отношении их жизни вне работы“, - отметил он.

В свою очередь Брегман добавил, что экономисты, социологи, философы десятилетиями верили, что со временем человечество сможет работать меньше, а ситуация изменилась лишь в 70-х годах прошлого века.

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По его словам, предприниматели еще в 20-30-е годы обнаружили положительный эффект от сокращения рабочей недели.

“Например, Генри Форд увидел, что после перехода от 60-часовой к 40-часовой рабочей недели его рабочие стали более продуктивными, поскольку меньше уставали“, - подчеркнул Брегман.

Ранее сообщалось, возможна ли сокращенная рабочая неделя в Украине. Эксперты рынка труда и психологи дали свои прогнозы на случай сокращенной рабочей недели в Украине.