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Сумчанин получил счет за свет в 133 тысячи гривен

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Выяснилось, что житель Сум получил платежку с такой суммой так как неправильно указал данные о счетчика в СМС.
Мужчина по-ошибке получил квитанцию на 133 тыс грн за свет
Мужчина по-ошибке получил квитанцию на 133 тыс грн за свет
depositphotos.com

ПАО "Сумыоблэнерго" сообщила, что одному из жителей Сум пришла платежка с начисленными почти 133 тыс грн за потребленную электроэнергию в январе. 

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После разбирательств выяснилось, что мужчина просто неправильно ввел цифры в показания счетчика и отправил СМС с пятизначным числом вместо 4-хзначного.

"Поэтому система насчитала на его личный счет значительный объем потребления, в результате чего был сформирован счет на оплату на сумму почти 133 тысячи гривен", – рассказали в пресс-службе. 

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Отмечается, что работница компании заметила возможную ошибку и хотела проверить данные, но плательщик не предоставил доступ к счетчику. Облэнерго отметило, что в следующем месяце при пересчете они откорректируют эту сумму и мужчина не будет буквально платить за свою ошибку.

Ранее сообщалось, что Рева заявил, что Платежи по "завышенному" тарифу оплачивать не нужно.

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Теги: платежи, платежки, платеж за свет, тариф на электричество, стоимость электроэнергии, счета за свет, оплата тарифов
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гость  (аноним)  26.01.2019, 12:31
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ощутил покращення.это папэрэдники виновни.
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