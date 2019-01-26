Сумчанин получил счет за свет в 133 тысячи гривен
ПАО "Сумыоблэнерго" сообщила, что одному из жителей Сум пришла платежка с начисленными почти 133 тыс грн за потребленную электроэнергию в январе.
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После разбирательств выяснилось, что мужчина просто неправильно ввел цифры в показания счетчика и отправил СМС с пятизначным числом вместо 4-хзначного.
"Поэтому система насчитала на его личный счет значительный объем потребления, в результате чего был сформирован счет на оплату на сумму почти 133 тысячи гривен", – рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что работница компании заметила возможную ошибку и хотела проверить данные, но плательщик не предоставил доступ к счетчику. Облэнерго отметило, что в следующем месяце при пересчете они откорректируют эту сумму и мужчина не будет буквально платить за свою ошибку.
Ранее сообщалось, что Рева заявил, что Платежи по "завышенному" тарифу оплачивать не нужно.
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