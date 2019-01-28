Экономика США потеряла $6 млрд из-за шатдауна

26 января президент Дональд Трамп подписал законопроект, предполагающий предоставление бюджетных средств для продолжения работы правительства на три недели.

Американская экономика потеряла по меньшей мере шесть миллиардов долларов из-за самого долгого в истории страны шатдауна, следует из опубликованных данных S&P Global Ratings.

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"Хотя этот шатдаун закончился, небольшое соглашение на Капитолийском холме, скорее всего, отразится на уверенности бизнеса и настроениях на финансовых рынках", - говорится в пресс-релизе S&P.

Ранее сообщалось, что правительство США ожидает ухудшение экономических и финансовых последствий в 2 раза из-за затянувшегося шатдауна.