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Экономика США потеряла $6 млрд из-за шатдауна

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26 января президент Дональд Трамп подписал законопроект, предполагающий предоставление бюджетных средств для продолжения работы правительства на три недели.
Экономика США потеряла $6 млрд из-за бюджетного кризиса
Экономика США потеряла $6 млрд из-за бюджетного кризиса
Getty Images

Американская экономика потеряла по меньшей мере шесть миллиардов долларов из-за самого долгого в истории страны шатдауна, следует из опубликованных данных S&P Global Ratings. 

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"Хотя этот шатдаун закончился, небольшое соглашение на Капитолийском холме, скорее всего, отразится на уверенности бизнеса и настроениях на финансовых рынках", - говорится в пресс-релизе S&P.

Ранее сообщалось, что правительство США ожидает ухудшение экономических и финансовых последствий в 2 раза из-за затянувшегося шатдауна.

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Теги: США, экономика, Дональд Трамп, шатдаун
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.01.2019, 10:52
Оценка:  0
гость
И эти люди угрожают экономическими санкциями несогласным с США!
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