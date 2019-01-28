Украина увеличила экспорт шоколада
В 2018 году Украина поставила за рубеж шоколада на 171,3 млн долларов. Экспорт вырос на 12,7% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы в воскресенье, 27 января.
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Второе место в списке крупнейших стран-импортеров украинского шоколада заняли США, импортировав его на 17,1 млн долларов.
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Беларусь стала третьей в списке крупнейших стран-импортеров украинского шоколада с годовым показателем в 16,7 млн долл.
Также Украина импортировала шоколада на общую сумму 132,6 млн долларов. Показатель вырос на 43,8%.
Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-5 мировых экспортеров сливочного масла. Возглавляет мировой рейтинг топ-экспортеров сливочного масла Новая Зеландия. На втором месте - страны ЕС, на третьем - Беларусь.
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