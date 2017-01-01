Нефть дешевеет на новостях из США и Венесуэлы

Нефть марки Brent в Лондоне подешевела на $0,86, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке упала на $0,80.

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне ослабления напряженности вокруг Венесуэлы и роста числа действующих буровых установок в США. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 28 января.

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Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 09:00 по Киеву упала на $0,86 (1,40%) – до $60,73 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $0,80 (1,49%) – до $52,89 за баррель.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 862 штук. Подъем показателя фиксируется впервые с начала года и сигнализирует о дальнейшем росте нефтедобычи в Америке.

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Тем временем власти Венесуэлы отменили свое решение разорвать дипломатические связи с США, что несколько успокоило инвесторов. Политический кризис в Венесуэле оказал умеренное повышательное давление на цены на нефть из-за опасений сокращения поставок топлива из страны на мировой рынок.

"В ближайшие недели число нефтедобывающих установок в США может продолжить расти на фоне повышения цен на нефть, – полагает аналитик сырьевого рынка в Rakuten Securities Сатору Ёсида. – Рынок в целом переварил недавние новости из Венесуэлы, но цены могут вырасти, если напряженность усилится".

Ранее сообщалось, что МВФ ухудшил прогноз по ценам на нефть. В ближайшие два года стоимость нефти будет ниже 60 долларов за баррель, уверены аналитики Фонда.