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Добыча газа в Украине за год незначительно выросла: Инфографика

Комментариев: 2
За прошлый год, по данным министерства, в Украине добыли 21 млрд кубометров газа - на 0,5 млрд больше, чем годом ранее.
За два года добыча газа в Украине выросла почти на 5%
За два года добыча газа в Украине выросла почти на 5%
depositphotos.com

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В 2018 году добыча газа в Украине выросла на 2,4%, подсчитали в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По их данным, за год добыча выросла с 20,5 млрд кубометров газа до 21 млрд.

Pа год добыча выросла с 20,5 млрд кубометров газа до 21 млрд
Pа год добыча выросла с 20,5 млрд кубометров газа до 21 млрд
mpe.kmu.gov.ua

При этом доля государственного сектора в добыче уменьшилась до 79%.

Среди компаний с государственным капиталом добыча Укргаздобычи за 2018 год составила 15,496 млрд куб. м, Укрнафты - 1,121 млрд куб. м, Черноморнефтегаза - 10 млн куб. м.

Ранее сообщалось, что по мнению Пинзеника реальная себестоимость газа не имеет ничего общего с цифрами Коболева. Но от собственной оценки себестоимости голубого топлива экс-министр финансов удержался.

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Теги: газ, добыча газа, Минэнерго
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.01.2019, 13:35
Оценка:  0
гость
А толку? Для населения газ будет только дорожать!
гость  (аноним)  28.01.2019, 13:01
Оценка:  0
гость
вся прибыль в карман
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