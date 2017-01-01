Онлайн-шопинг: Как покупают в Украине и в мире - инфографика

Украинцы покупают технику, а в мире приобретают книги.

За прошедший год глобальные покупки стали популярнее на 1%, как сообщает компания Nielsen, то есть среди людей, имеющих доступ к интернету, 95% потребителей совершили заказ в интернете хотя бы раз, передает Сегодня.

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В свою очередь, компания EVO сообщает, что в 2018 году украинцы приобрели в интернете товаров и услуг на сумму в 65 млрд грн, что за год повысило пользование онлайн-магазинами на 40%. Прогнозируется, что в 2019 этот процент вырастет еще на 25% и достигнет 81,25 млрд грн.

Так, компания Nielsen отмечает, что украинцы пользуются интернет-магазинами для покупки практичных вещей: одежду (58%), мобильные телефоны (50%) и потребтехнику (44%). А за рубежом в основном приобретают онлайн модные товары (61%), туры (59%), книги и музыку (49%).

"Отслеживая эволюцию е-коммерции в таких странах-новаторах, как Южная Корея, где онлайн-продажи теперь составляют 20% всего сектора FMCG (товаров повседневного спроса. — Авт.), знаем, что потребители следуют определенной схеме поведения в области онлайн-покупок. Путешествия, мода и книги являются типичными категориями для начинающих в онлайн-покупках.

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Но по мере того, как их уровень знаний, комфорта и доверия растет, ассортимент в онлайн-корзине расширяется в таких сферах, как красота, личная гигиена и детские товары, а затем перемещается еще дальше — к категориям упакованных и свежих продуктов. И об этом свидетельствует значительный скачок, который мы наблюдали в онлайн-покупках в рамках категорий продуктов и доставки в последние годы", — отмечает руководитель группы по работе с глобальными розничными сетями Nielsen Питер Гейл.

Отмечается, что украинцев беспокоит "репутация" магазина в интернете – главное безопасность. То есть, если репутация у продавцов не очень, то скорее всего граждане Украины обойдут его стороной.

"В вопросе онлайн-покупок доверие потребителя является обязательным. Покупателю важно знать, что он покупает гарантированно качественный и невредимый товар, доставка будет своевременной, а процесс оплаты — надежным. Доверие — особенно важный аспект для сферы FMCG, где вопрос свежести и качества стоит остро и нет возможности идти на компромисс", — уточняет директор по работе с розничными сетями Nielsen-Украина Юрий Лищук.

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Таким же важным является готовность продавцов идти навстречу в решении проблем, например, гарантия возврата, замены продукта, бонусы в виде бесплатной доставки и прочее.

Прогнозируется, что интернет-торговля в Украине будет развиваться, а покупатели неизбежно станут избирательнее.

"С ростом популярности онлайн-покупок среди потребителей границы между онлайн и офлайн-торговлей размываются. Если несколько лет назад в список онлайн-покупок попадали в основном путешествия, мода и книги, со временем наблюдается рост покупок в новых категориях.

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Следующая волна эволюции в процессе покупок в интернете, скорее всего, будет вызвана инновациями в цифровом мире и персонализированных предложениях, основанных на анализе потребления конкретного потребителя в интернете", — считает Питер Гейл из Nielsen.

Денис Горовой, директор по развитию EVО, рассказывает, что вокруг покупателя создают экосистемы.

"Клиент не хочет выбирать между офлайн- и онлайн-покупками. Ему важно, чтобы повсюду товар был в наличии, оплата — удобной и безопасной, получение и возврат — быстрыми, обслуживание — качественным. Покупателю нужны отзывы, которые помогут выбрать товар и проверить добросовестность продавца. Актуальны и технологические решения, упрощающие выбор: дополненная реальность, костюм для измерения параметров тела".

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Эксперты прогнозируют повышение спроса украинцев на онлайн-товары повседневного спроса, детские товары, бытовую технику и продукты питания.

Аналитики компании Nielsen поделились информацией о самых популярных товарах в Германии, Польше и Беларуси. Так, немцы приобретают онлайн одежду (66% потребителей, которые покупали в интернете), книги и музыку (62%), туры (54%), билеты на мероприятия (51%), бытовую электронику (49%), мебель, IT- и мобильные устройства (по 47%).

В свою очередь поляки покупают одежду (58%), книги и музыку (51%), билеты на мероприятия и косметику (по 44%), туры (42%), бытовую электронику (41%), IT- и мобустройства (35%).

Отмечается, что белорусы немного похожи на украинцев и предпочитают покупать онлайн одежду (53%), бытовую электронику (42%), IT-технику и телефоны (39%), билеты на мероприятия (34%), книги и музыку (32%), косметику (31%), товары для детей (25%).

Украинцы тратят онлайн на практичные покупки Сегодня

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