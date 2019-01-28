Шапочные махинации: Кандидат пригреб в Давосе шапок и его остановила охрана

Игорь Шевченко не удержался от бесплатных шапок на экономическом форуме и получил предупреждение от охраны.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко признался в соцсетях, что пытался набрать несколько шапок, который там раздавали бесплатно.

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“Такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, если бы не провернул “шапочные махинации“ ради друзей. Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже на этот час желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было достаточно много. Отстояв в очереди, я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила“, - рассказал он, добавив, что потом решил вернуться, так как “понял, что мало взял“.

По его словам, шапки ему нужны были в качестве сувенира для друзей.

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“Вернулся взять еще, но не тут-то было. Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал). Сказал, что я взял достаточно и должен уйти. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и не повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он “позволил“ мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого “не видит“. Он демонстративно отвернулся, а я типа украдкой взял шапку“, - добавил Шевченко.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал еще шесть кандидатов в президенты. Избирательная комиссия в пятницу, 25 января, зарегистрировала Тимошенко, Ляшко, Вилкула, Мороза и других.