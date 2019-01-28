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Шапочные махинации: Кандидат пригреб в Давосе шапок и его остановила охрана

Комментариев: 4
Игорь Шевченко не удержался от бесплатных шапок на экономическом форуме и получил предупреждение от охраны.
Позже Игорь Шевченко выложил фото в сеть с подписью "Давоские трофеи"
Позже Игорь Шевченко выложил фото в сеть с подписью "Давоские трофеи"
facebook.com/ihor.shevchenko.ua

На Всемирном экономическом форуме в Давосе кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко признался в соцсетях, что пытался набрать несколько шапок, который там раздавали бесплатно. 

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“Такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, если бы не провернул “шапочные махинации“ ради друзей. Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже на этот час желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было достаточно много. Отстояв в очереди, я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила“, - рассказал он, добавив, что потом решил вернуться, так как “понял, что мало взял“.

По его словам, шапки ему нужны были в качестве сувенира для друзей. 

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“Вернулся взять еще, но не тут-то было. Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал). Сказал, что я взял достаточно и должен уйти. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и не повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он “позволил“ мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого “не видит“. Он демонстративно отвернулся, а я типа украдкой взял шапку“, - добавил Шевченко.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал еще шесть кандидатов в президенты. Избирательная комиссия в пятницу, 25 января, зарегистрировала Тимошенко, Ляшко, Вилкула, Мороза и других.

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Теги: Игорь Шевченко, кандидат в президенты, выборы 2019, президентские выборы 2019, выборы в украине
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  28.01.2019, 15:23
Оценка:  0
гость
Взял 4, больше совесть не позволила..охранник тебе не позволил))). Представляю если станет президентом...но уже не станет, спалился на мелочи.
Перегар    28.01.2019, 15:03
Оценка:  +1
Перегар
Фу жлобьё!
Peyot    28.01.2019, 14:44
Оценка:  +2
Peyot
Достойный наследник януковчиа... уголовник шапки ворует про то что он Украинец звездит!
Next-Step    28.01.2019, 14:36
Оценка:  +4
Next-Step
Ще один шапкокрад в президенти лізе. Ще й так цинічно хизується, уявляю, як така людина буде красти, коли до-рветься до влади.
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