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Траты на автобазу администрации президента выросли почти вдвое

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В 2017 году на содержание автобазы Госуправления делами израсходовали 136 млн гривен, а в 2018 году - 252 млн.
Автобаза администрации президента стоила бюджету 250 млн за год
Автобаза администрации президента стоила бюджету 250 млн за год
depositphotos.com

Государственное управление делами за прошлый год израсходовало 252 млн гривен на содержание 215 машин автобазы президента. Об этом говорится в ответе Автобазы ГУД на запрос Українських Новин

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"В 2018 году организация приобрела 29 легковых автомобилей 2018 года выпуска, сумма расходов на их закупку составляла 71 850 771 гривну. Закупленные транспортные средства используются для обслуживания официальных иностранных делегаций", - сказано в ответе.

В частности, были закуплены два Mercedes Benz S600 L Guard за 36 млн гривен, два Mercedes Benz S560 за 10 млн гривен, четыре Mercedes Benz V-class за 8,7 млн гривен, одна Toyaota Land Cruiser 200 за 2 млн гривен и 20 Toyaota Camry за 15 млн гривен.

"Кроме этих автомобилей на балансе организации 215 транспортных средств. Кассовые расходы (на содержание Автобазы) в 2018 году по общему и специальному фонду составляли 251 995,1 тыс. гривен", - говорится в ответе. 

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Эти автомобили используются для обслуживания президента и его Администрации, Госуправления делами, в том числе для медицинских учреждений на его балансе, а также для других органов и служб, занимающихся обслуживанием официальных мероприятий и иностранных делегаций.

На содержание 238 автомобилей автобазы Госуправления делами в 2017 году израсходовало 136 млн гривен.

Ранее сообщалось, что ГПУ купила авто на 13 млн гривен после запрета Кабмина. Генпрокуратура решила, что запрет Кабмина "не отвечает закону" и приобрела для себя 19 иномарок.

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Теги: автомобили, бюджет, Администрация Президента, бюджет Украины, Госбюджет
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Комментариев (2)
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Boxerogos    28.01.2019, 15:28
Оценка:  0
Boxerogos
Автобаза-то пол-беды.Беда в том что затраты на"алкобазу"потешного минетчика Педи,называющего себя президентом,возрасли за последний год в десятки раз.Этот хyecoc вообще не просыхает!
BGO_777    28.01.2019, 14:44
Оценка:  +2
BGO_777
Вот как то так на себя любимого. Так кажись он о войне говоит регулярно. не хорошо как то получается. Это так...себе золотые батоны, бабло, офшоры, недвижимость за бугром....а народу -Армия, религия, мова?
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