Траты на автобазу администрации президента выросли почти вдвое

В 2017 году на содержание автобазы Госуправления делами израсходовали 136 млн гривен, а в 2018 году - 252 млн.

Государственное управление делами за прошлый год израсходовало 252 млн гривен на содержание 215 машин автобазы президента. Об этом говорится в ответе Автобазы ГУД на запрос Українських Новин.

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"В 2018 году организация приобрела 29 легковых автомобилей 2018 года выпуска, сумма расходов на их закупку составляла 71 850 771 гривну. Закупленные транспортные средства используются для обслуживания официальных иностранных делегаций", - сказано в ответе.

В частности, были закуплены два Mercedes Benz S600 L Guard за 36 млн гривен, два Mercedes Benz S560 за 10 млн гривен, четыре Mercedes Benz V-class за 8,7 млн гривен, одна Toyaota Land Cruiser 200 за 2 млн гривен и 20 Toyaota Camry за 15 млн гривен.

"Кроме этих автомобилей на балансе организации 215 транспортных средств. Кассовые расходы (на содержание Автобазы) в 2018 году по общему и специальному фонду составляли 251 995,1 тыс. гривен", - говорится в ответе.

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Эти автомобили используются для обслуживания президента и его Администрации, Госуправления делами, в том числе для медицинских учреждений на его балансе, а также для других органов и служб, занимающихся обслуживанием официальных мероприятий и иностранных делегаций.

На содержание 238 автомобилей автобазы Госуправления делами в 2017 году израсходовало 136 млн гривен.

Ранее сообщалось, что ГПУ купила авто на 13 млн гривен после запрета Кабмина. Генпрокуратура решила, что запрет Кабмина "не отвечает закону" и приобрела для себя 19 иномарок.