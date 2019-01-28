Траты на автобазу администрации президента выросли почти вдвое
Государственное управление делами за прошлый год израсходовало 252 млн гривен на содержание 215 машин автобазы президента. Об этом говорится в ответе Автобазы ГУД на запрос Українських Новин.
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В частности, были закуплены два Mercedes Benz S600 L Guard за 36 млн гривен, два Mercedes Benz S560 за 10 млн гривен, четыре Mercedes Benz V-class за 8,7 млн гривен, одна Toyaota Land Cruiser 200 за 2 млн гривен и 20 Toyaota Camry за 15 млн гривен.
"Кроме этих автомобилей на балансе организации 215 транспортных средств. Кассовые расходы (на содержание Автобазы) в 2018 году по общему и специальному фонду составляли 251 995,1 тыс. гривен", - говорится в ответе.
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Эти автомобили используются для обслуживания президента и его Администрации, Госуправления делами, в том числе для медицинских учреждений на его балансе, а также для других органов и служб, занимающихся обслуживанием официальных мероприятий и иностранных делегаций.
На содержание 238 автомобилей автобазы Госуправления делами в 2017 году израсходовало 136 млн гривен.
Ранее сообщалось, что ГПУ купила авто на 13 млн гривен после запрета Кабмина. Генпрокуратура решила, что запрет Кабмина "не отвечает закону" и приобрела для себя 19 иномарок.
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