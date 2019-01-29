Вылов рыбы в Украине упал на четверть за год

За прошлый год, по данным Ассоциации рыболовов, вылов рыбы сократился более чем на 20 тысяч тонн.

В прошлом году вылов рыбы и других водных биоресурсов во внутренних водах и морской зоне Украины сократился на 25% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает Ассоциация рыболовов Украины.

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По их данным вылов рыбы сократился на 20,5 тыс тонн до 61,5 тыс тонн. Эти данные отличаются от информации Госагентства рыбного хозяйства

"Общий вылов составил в 2017 году именно 82 тыс тонн. Мы знаем, что Госрыбагентство давало в своих данных цифру 94,2 тыс тонн, однако они учитывали объем вылова антарктического криля. Но это некорректно", - уточнил руководитель ассоциации Александр Чистяков.

В прошлом году выловом рыбы занимались более 400 субъектов хозяйственной деятельности, которые имеют квоты на специальное использование водных биоресурсов, на их долю пришлось почти 41,5 тыс тонн рыбы и других водных биоресурсов, добытых в 2018 году.

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Было выловлено 8,33 тыс тонн рыбы в Черном море, 16,15 тыс тонн - в Азовском море, 480,4 тонн - в причерноморских лиманах, 1,51 тыс тонн - в низовье Днестра с лиманом и Кучурганском водохранилище, 2,78 тыс тонн - в Днепровско-Бугском лимане, 11,796 тыс тонн - водохранилищах Днепра. Больше всего было выловлено бычков (10,867 тыс тонн), тюльки и верховодки (6,25 тыс тонн), серебряного карася (5,43 тыс тонн), рапанов (5,38 тыс тонн), леща (2,44 тыс тонн), плотвы (2,12 тыс тонн), шпротов (1,53 тыс тонн).

Рыбоводные хозяйства вырастили еще почти 20 тыс тонн водных биоресурсов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году вылов рыбы в Черном море вырос сразу на 64%. Больше всего Украина ловит рыбы в Азовском море.