Дворец и шикарные декорации: Как Тимошенко выдвигала свою кандидатуру - СМИ

Юлия Тимошенко официально стала кандидатом в президенты Украины.

Юлия Тимошенко стала кандидатом в президенты Украины, о чем сообщила 22 января, в День соборности на съезде партии Батькивщина, передает 24 Канал.

Читай также: Зеленский поделился декларацией: Сколько активов имеет шоумен

Она показала, что проблем с финансированием и спонсорами она не имеет Специально для съезда партия арендовала Дворец спорта в Киеве, установила огромный монитор и пустила срежиссированный видеоролик в ее поддержку.

Отмечается, что во время показа рекламного ролика Тимошенко использовала в качестве поддержки видеокомментарий известного писателя Паоло Коэльо, который, как оказалось, был снят еще в 2010 году. К слову сам писатель на следующий день опроверг в Twitter, что записывал этого ролик в ее поддержку.

“Я никогда не записывал ни одного сообщения в поддержку ее нынешней кандидатуры; даже если она мне нравится, как личность, политика Украины не мое дело“, - написал Коэльо 23 января.

Читай также: Шапочные махинации: Кандидат пригреб в Давосе шапок и его остановила охрана

На политсобрании выступил и патриарх Православной церкви Украины Филарет, хотя про Порошенко и его причастие к получению Томоса также не забыл упомянуть.

Посетили собрание с выступлением и киборги, которые открыто ее поддержали.

“Как видим, Тимошенко очень сильно стремится к победе, а потому этого не скрывает. Кажется, на этот раз ее намерения - все или ничего. И этим она пугает многих нелояльных к ней избирателей. Они наконец поняли, что у экс-премьера есть реальные шансы и надо срочно определяться с каким альтернативным кандидатом“, - отмечает журналист Кристина Бердинских.

Читай также: “Зеленая семья ру“: Зеленский ведет кинобизнес в России – СМИ

На традиционной встрече Украинский завтрак на Всемирной экономической конференции в Давосе Виктор Пинчук пригласил на свое мероприятие как Петра Порошенко, так и Тимошенко с Анатолием Гриценко, еще одним кандидатом.

Отмечается, что такое «необычное» приглашение от Виктора Пинчука говорит о том, что он не уверен в том, кто же все-таки станет президентом.

“Он понимает, что сейчас трудно спрогнозировать, кто же точно станет следующим президентом, поэтому хочет иметь хорошую коммуникацию со всеми - и с Порошенко, и с его конкурентами. Делать ставку только на одного кандидата - это риск“, - поясняет Бердинских.

Ранее сообщалось, что по мнению экспертов главной угрозой для экономики Украины являются выборы. НБУ провел опрос среди представителей международных организаций, бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества, государственного сектора и дипломатического корпуса.