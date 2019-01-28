Нафтогаз хочет убрать снег возле офиса за 380 тыс грн

Нафтогаз Украина объявил тендер на уборку возле офиса и ждет предложений до 3 февраля.

Информация из системы ProZorro показала, что НАК “Нафтогаз Украины“ объявила тендер повторно и хочет очистить снег (лед и сосульки) возле своего здания по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 6 в Киеве, за что предлагает 380 тыс гривен, передают Украинские Новости.

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Так, они указывают, что работы необходимо будет провести на 8 тыс кв м, в том числе и на 2 тыс кв м кровли крыши здания. А в цену договора будут включены все расходы (материалы, транспортные и другие расходы).

Отмечается, что исполнитель начинает предоставлять услуги не позднее 16 часов с момента получения заявки от заказчика, если другое время не указано в заявке, а крайний срок предложения указан до 3 февраля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за пересмотр контракта с главой Нафтогаза Андреем Коболевым.