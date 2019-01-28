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Нафтогаз хочет убрать снег возле офиса за 380 тыс грн

Комментариев: 2
Нафтогаз Украина объявил тендер на уборку возле офиса и ждет предложений до 3 февраля.
Нафтогаз хочет убрать снег возле офиса за 380 тыс грн
Нафтогаз хочет убрать снег возле офиса за 380 тыс грн
depositphotos.com

Информация из системы ProZorro показала, что НАК “Нафтогаз Украины“ объявила тендер повторно и хочет очистить снег (лед и сосульки) возле своего здания по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 6 в Киеве, за что предлагает 380 тыс гривен, передают Украинские Новости. 

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Так, они указывают, что работы необходимо будет провести на 8 тыс кв м, в том числе и на 2 тыс кв м кровли крыши здания. А в цену договора будут включены все расходы (материалы, транспортные и другие расходы).

Отмечается, что исполнитель начинает предоставлять услуги не позднее 16 часов с момента получения заявки от заказчика, если другое время не указано в заявке, а крайний срок предложения указан до 3 февраля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за пересмотр контракта с главой Нафтогаза Андреем Коболевым.

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Теги: коррупция, коррупция в украине, ProZorro, нафтогаз, очистка снега, тендер
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.01.2019, 19:44
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гость
Я з тaкие деньги собственноручно лопaтой все очищу и посыплю цветным песком в форме узоров. И нa крыше тоже.
гость  (аноним)  28.01.2019, 19:14
Оценка:  0
гость
За такие зарплаты, как в нафтогазе, Коболев и его банда должны самостоятельно с лопатами в руках очищать не только вокруг офиса, но и всю прилегающую улицу . И Гройсмана пусть возьмут с собой. пусть хоть так принесет пользу стране!
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