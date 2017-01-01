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Гривна укрепилась: Курс валют на 29 января

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Курс доллара на межбанковском валютном рынке опустился на две копейки в продаже – до 27,71 грн/доллар.
На черном рынке в среднем 29 января, во вторник, доллар можно купить за 27,80 грн
На черном рынке в среднем 29 января, во вторник, доллар можно купить за 27,80 грн
bigmir.net

На 29 января, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2779,0097 (-2 копейки);

– 100 евро – 3173,0733 (+17 копеек).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 2 копейки – до 27,79 гривен за доллар, а единая европейская валюта подорожала на 17 копеек.

НА межбанковском валютном рынке доллар потерял 2 копейки - 27,78-27,83 в покупке и продаже, соответственно.

Ранее сообщалось, сколько денег на руках у украинцев. Количество наличных в обращении в Украине за 2018 год выросло до 400,1 млрд грн.

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Теги: доллар, евро, курсы, курс валют, курс гривны, курс нбу, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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