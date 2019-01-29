В Украине снизился экспорт продукции с добавленной стоимостью

В течение 2018 года в Украине экспорт продукции с добавленной стоимостью снизился на 3,3% - до 5,7 млрд долларов.

В Украине экспорт продукции с добавленной стоимостью в 2018 году снизился на 3,3% до 5,7 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), сообщает в понедельник, 28 января, УНН.

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По данным экспертов, перспективными в 2019 году, на их взгляд, будут востребованные за рубежом позиции: подсолнечное масло, мясо и съедобные субпродукты домашней птицы (курятина), сахар (свекольный), изделия из шоколада и хлебобулочные изделия.

При этом, как прогнозируют в UFEB, указанный список могут дополнить: сливочное масло, яблоки, яйца, мед и соевое масло.

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"Успех соевого масла на внешних рынках будет зависеть от сокращения/роста посевных площадей, яблок - от сохранения тенденции к расширению экспортной географии. Яйца в скорлупе - от числа отечественного поголовья птицы, которое сегодня стабильно растет", - отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что Украина ввела пошлины на белорусские лампочки и соль. Министерство экономики ввело антидемпинговые пошлины по искам компании Руссоль-Украина и завода Искра.