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В Украине снизился экспорт продукции с добавленной стоимостью

Комментариев: 2
В течение 2018 года в Украине экспорт продукции с добавленной стоимостью снизился на 3,3% - до 5,7 млрд долларов.
Экспорт продукции с добавленной стоимостью снизился на 3,3%
Экспорт продукции с добавленной стоимостью снизился на 3,3%
depositphotos.com

В Украине экспорт продукции с добавленной стоимостью в 2018 году снизился на 3,3% до 5,7 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), сообщает в понедельник, 28 января, УНН

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По данным экспертов, перспективными в 2019 году, на их взгляд, будут востребованные за рубежом позиции: подсолнечное масло, мясо и съедобные субпродукты домашней птицы (курятина), сахар (свекольный), изделия из шоколада и хлебобулочные изделия.

При этом, как прогнозируют в UFEB, указанный список могут дополнить: сливочное масло, яблоки, яйца, мед и соевое масло. 

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"Успех соевого масла на внешних рынках будет зависеть от сокращения/роста посевных площадей, яблок - от сохранения тенденции к расширению экспортной географии. Яйца в скорлупе - от числа отечественного поголовья птицы, которое сегодня стабильно растет", - отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что Украина ввела пошлины на белорусские лампочки и соль. Министерство экономики ввело антидемпинговые пошлины по искам компании Руссоль-Украина и завода Искра.

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Теги: Мясо, сахар, продукты, экспорт, продажи, подсолнечное масло, продукты питания, продукция, курятина, продажа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.01.2019, 11:29
Оценка:  0
гость
зрада чи зраза? краще зраза
nelci    29.01.2019, 11:29
Оценка:  0
nelci
Так все правильно, это есть результат перехода страны на сельхозпроизводство и закрытие промпредприятий.
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