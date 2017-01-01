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Долги по зарплате выросли на четверть миллиарда

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Задолженность по выплате заработной платы в Украине за весь 2018 год выросла на 276,7 миллионов гривен (на 11,7%).
В Украине задолженности по выплате зарплаты за 2018 год выросла на 11,7%
В Украине задолженности по выплате зарплаты за 2018 год выросла на 11,7%
Корреспондент.net

В Украине задолженности по выплате заработной платы за 2018 год выросла на 276,7 миллионов гривен (на 11,7%). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. 

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Указано, что по состоянию на 1 января общая сумма задолженности по зарплатам составляла 2645,1 млн грн, что на 174,3 млн грн (на 6,2%) меньше, чем месяцем ранее.

В частности, по данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января составляла 1455,7 млн грн, что на 165,4 млн грн меньше, чем месяц назад. 

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При этом, как свидетельствуют показатели Госкомстата, всего рабочим задолжали в Донецкой (467 млн грн) и Луганской (505 млн грн) областях.

Ранее сообщалось, что в Украине утвердили порядок погашения задолженности перед шахтерами. Постановлением Кабинета министров утверждается порядок использования средств по бюджетной программе поддержки угольной отрасли.

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Теги: статистика, зарплаты, долги, заработная плата, долг, задолженность, зарплата, задолженность по выплате зарплаты, Госстат
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