Белый дом не согласен с оценкой потерь от "шатдауна"

Приостановка работы правительства не нанесла экономике непоправимого ущерба, подчеркнул советник президента США.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что не согласен с данными управления Конгресса по бюджету, оценившему потери американской экономики из-за "шатдауна" в три миллиарда долларов. Об этом 28 января сообщило издание The Washington Examiner.

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"Вы знаете, с экономикой в 20 триллионов долларов очень сложно делать прогнозы по таким небольшим цифрам", - подчеркнул Кадлоу.

По его словам, приостановка работы правительственных учреждений не нанесла экономике США непоправимых потерь.

Ранее сообщалось, что экономика США потеряла $6 млрд из-за шатдауна. 26 января президент Дональд Трамп подписал законопроект, предполагающий предоставление бюджетных средств для продолжения работы правительства на три недели.