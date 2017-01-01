Белый дом не согласен с оценкой потерь от "шатдауна"
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что не согласен с данными управления Конгресса по бюджету, оценившему потери американской экономики из-за "шатдауна" в три миллиарда долларов. Об этом 28 января сообщило издание The Washington Examiner.
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"Вы знаете, с экономикой в 20 триллионов долларов очень сложно делать прогнозы по таким небольшим цифрам", - подчеркнул Кадлоу.
По его словам, приостановка работы правительственных учреждений не нанесла экономике США непоправимых потерь.
Ранее сообщалось, что экономика США потеряла $6 млрд из-за шатдауна. 26 января президент Дональд Трамп подписал законопроект, предполагающий предоставление бюджетных средств для продолжения работы правительства на три недели.
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