Нефть дорожает из-за санкций США против Венесуэлы

Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на $0,38, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке выросла на $0,32.

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на фоне введения новых санкций США в отношении Венесуэлы. Об этом свидетельствуют данные торгов утром во вторник, 29 января.

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Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 09:30 по Киеву выросла на $0,38 (0,64%) – до $60,19 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,32 (0,62%) – до $52,31 за баррель.

Ранее сообщалось, что нефть дешевеет на новостях из США и Венесуэлы. Нефть марки Brent в Лондоне подешевела на $0,86, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке упала на $0,80.