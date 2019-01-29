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В 2018 году средняя зарплата составила 10 тыс грн – правительство

Комментариев: 3
Показатель минимальной зарплаты вырос в 2,8 раза.
Правительство сообщает, что средняя зарплата в декабре 2018 года составила 10 тыс грн
Правительство сообщает, что средняя зарплата в декабре 2018 года составила 10 тыс грн
depositphotos.com

Правительственный портал сообщил со ссылкой на данные Госстата, что в декабре 2018 года средняя заработная плата в Украине достигла 10 573 гривен. 

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"Средняя заработная плата в Украине в декабре составила 10573 грн, что в 2,8 раза больше показателя минимальной зарплаты. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты за декабрь до ноября составил 14,5%. Рост по году – 9,7%", - говорится в сообщении.

Так, если смотреть на сферы работы в разрезе, то в среднем зарплаты в промышленности составили 11 563 грн, в секторе IT 15 518 грн, научно=технической деятельности 15 490 грн, а в страховой деятельности более 18 тыс грн. 

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Зафиксировано, что самая большая средняя зарплата выдается в Киеве – примерно 16,5 тыс грн.

Отмечается, что достигнутый показатель соответствует прогнозам и расчетам Кабинета министров.  

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует рост средней заработной платы до 10,5 тыс грн в 2019 году.

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.01.2019, 12:27
Оценка:  0
гость
Коболев получает 1000 000 грн. а остальные получают по 5 000 но в среднем они получают по 10 000))
Boxerogos    29.01.2019, 12:14
Оценка:  -2
Boxerogos
На бумаге-да!В реальности же очень многих,даже в крупных городах,не говоря про провинцию,перевели на неполный рабочий день.А львиная доля тех,кто работает полный рабочий день,более 10000 не имеют,и это без уплаты налогов в размере 22%.Короче,мало кто получает на руки более 7800 гривен!
Boxerogos    29.01.2019, 12:16
Оценка:  -3
Boxerogos
Да,чуть не забыл.Тех,кого перевели на неполный рабочий день,не имеют даже минимальной зарплаты.Цифру 10500 взяли с потолка.Таковы ШОКоладные реалии.
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