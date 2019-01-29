В 2018 году средняя зарплата составила 10 тыс грн – правительство

Показатель минимальной зарплаты вырос в 2,8 раза.

Правительство сообщает, что средняя зарплата в декабре 2018 года составила 10 тыс грн depositphotos.com

Правительственный портал сообщил со ссылкой на данные Госстата, что в декабре 2018 года средняя заработная плата в Украине достигла 10 573 гривен.

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"Средняя заработная плата в Украине в декабре составила 10573 грн, что в 2,8 раза больше показателя минимальной зарплаты. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты за декабрь до ноября составил 14,5%. Рост по году – 9,7%", - говорится в сообщении.

Так, если смотреть на сферы работы в разрезе, то в среднем зарплаты в промышленности составили 11 563 грн, в секторе IT 15 518 грн, научно=технической деятельности 15 490 грн, а в страховой деятельности более 18 тыс грн.

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Зафиксировано, что самая большая средняя зарплата выдается в Киеве – примерно 16,5 тыс грн.

Отмечается, что достигнутый показатель соответствует прогнозам и расчетам Кабинета министров.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует рост средней заработной платы до 10,5 тыс грн в 2019 году.