Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Богословская пришла в ЦИК с черным пакетом с 2,5 млн налички - видео

Комментариев: 0
"Хочу показать простым людям, как их не пускают к управлению", - прокомментировала кандидат на пост в президенты Инна Богословская.
Инна Богословская официально стала кандидатом в президенты Украины
Инна Богословская официально стала кандидатом в президенты Украины
скриншот из видео

Экс-депутат Верховной Рады Инна Богословская принесла в Центральную избирательную комиссию с черным пакетов, который был наполнен 2,5 миллионами гривен взноса за участие в президентских выборах, сообщает Страна. 

Читай также: Дворец и шикарные декорации: Как Тимошенко выдвигала свою кандидатуру - СМИ

Она засняла весь процесс на видео и выложила у себя в Instagram в Stories, после чего видео разошлось по всем соцсетям другими пользователями.

На видео показано, как Богословская сидя на стуле передает большие пачки с банкнотами по 200 грн с черного пакета в окошко кассы ЦИК.

"Хочу показать простым людям, как это выглядит, как их не пускают к управлению", - комментирует свои действие теперь уже кандидат в президенты Инна Богословская.

Ранее сообщалось, что миллионер Зеленский поделился декларацией: пригородный дом, квартиры в Киеве, в Крыму, на Кипре и в Великобритании, 10 компаний, швейцарские часы и элитные авто.

Поделись:
Теги: выборы 2019, президентские выборы, президентские выборы 2019, выборы в украине, выборы в украине 2019, Инна Богословская, кандидат в президенты, ЦИК, черный пакет с деньгами, взнос за участие в выборах
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь