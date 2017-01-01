Богословская пришла в ЦИК с черным пакетом с 2,5 млн налички - видео

"Хочу показать простым людям, как их не пускают к управлению", - прокомментировала кандидат на пост в президенты Инна Богословская.

Экс-депутат Верховной Рады Инна Богословская принесла в Центральную избирательную комиссию с черным пакетов, который был наполнен 2,5 миллионами гривен взноса за участие в президентских выборах, сообщает Страна.

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Она засняла весь процесс на видео и выложила у себя в Instagram в Stories, после чего видео разошлось по всем соцсетям другими пользователями.

На видео показано, как Богословская сидя на стуле передает большие пачки с банкнотами по 200 грн с черного пакета в окошко кассы ЦИК.

"Хочу показать простым людям, как это выглядит, как их не пускают к управлению", - комментирует свои действие теперь уже кандидат в президенты Инна Богословская.

Ранее сообщалось, что миллионер Зеленский поделился декларацией: пригородный дом, квартиры в Киеве, в Крыму, на Кипре и в Великобритании, 10 компаний, швейцарские часы и элитные авто.