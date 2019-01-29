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Чехия пригласит вдвое больше украинских трудовых мигрантов – Томаш Петршичек

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Чехия рассматривает расширение квот на трудовые визы для украинцев вдвое.
Чехия увеличит квоты на работников из Украины в 2 раза
Чехия увеличит квоты на работников из Украины в 2 раза
facebook.com/Українці-в-Празі

Министр иностранных дел Чешской республики Томаш Петршичек заявил в интервью для Укринформа о том, что Чехия рассматривает вопрос о расширении квот в 2 раза на приглашения для работников из Украины в рамках программы 2016 года. 

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"Текущая ежегодная мощность - 21 000 человек. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 000 человек ежегодно, однако окончательное решение еще не принято", - сообщил министр.

Он считает, что программа является уникальной и очень успешной. Петршичек отметил, что в связи с экономическим ростом Чехии, им требуются квалифицированные работники, которых не хватает, но что дает возможность украинцам получить опыт в разным компаниях Чехии.

Ранее сообщалось, откуда приходят деньги в Украину: сколько мигранты присылают домой. По данным Международной организации по вопросам миграции в Украину в 2017 году поступило 12,1 млрд долларов от заробитчан.

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Комментариев (1)
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Мухоморище    29.01.2019, 12:50
Оценка:  +2
Мухоморище
Польшу подняли,поднимем и Чехию.Только нашим украинским "бизнесменам" специалисты не нужны.Зачем в производство вкладывать,если можно игровой зал-лотерею открыть,или просто денег из бюджета с.....дить.
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