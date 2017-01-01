Нафтогаз купит почтовые конверты за 95 тыс гривен

Нафтогаз объявила тендер на покупку 82 тыс конвертов.

НАК Нафтогаз объявила тендер через систему публичных закупок ProZorro на покупку 82 тыс конвертов за 94,8 тыс грн.

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Об этом сообщают Украинские новости.

Предложения могут подаваться до 11 февраля, сам аукцион пройдет 12 февраля, а поставить конверты просят до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз хочет убрать снег возле офиса за 380 тыс грн. Нафтогаз Украина объявил тендер на уборку возле офиса и ждет предложений до 3 февраля.