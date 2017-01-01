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Нафтогаз купит почтовые конверты за 95 тыс гривен

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Нафтогаз объявила тендер на покупку 82 тыс конвертов.
Нафтогаз хочет купить 82 тыс конвертов за 94,8 тыс грн
Нафтогаз хочет купить 82 тыс конвертов за 94,8 тыс грн
facebook.com/mariusgroup

НАК Нафтогаз объявила тендер через систему публичных закупок ProZorro на покупку 82 тыс конвертов за 94,8 тыс грн. 

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Об этом сообщают Украинские новости.

Предложения могут подаваться до 11 февраля, сам аукцион пройдет 12 февраля, а поставить конверты просят до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз хочет убрать снег возле офиса за 380 тыс грн. Нафтогаз Украина объявил тендер на уборку возле офиса и ждет предложений до 3 февраля.

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Теги: коррупция, коррупция в украине, ProZorro, нафтогаз, тендер, аукцион, закупка конвертов
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