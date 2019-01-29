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Украина и Франция заключили договор о водоснабжении Мариуполя

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Украина подписала межправительственный договор с Францией о финансовой поддержке проекта по снабжению питьевой водой Мариуполя в Донецкой области.
Владимир Гройсман и Изабель Дюмон
Владимир Гройсман и Изабель Дюмон
Урядовий портал

В рамках реализации плана по восстановлению инфраструктуры Донбасса Украина и Франция во вторник, 29 января, подписали кредитное соглашение по проекту обновления системы водоснабжения Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе украинского правительства. 

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По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, цель соглашения - решить ключевую проблему большого индустриального города, обеспечить качественной водой почти 500 тысяч жителей, минимизировать потери воды.

"По проекту средства в размере 64 млн евро оказывает правительство Франции - на 30 лет с десятилетним льготным периодом и по ставке 0,08% годовых. Это около 65% стоимости проекта. Остальное финансирование будет обеспечено из других источников", - информирует пресс-служба Кабмина. 

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Отмечается, что благодаря этой инициативе в Мариуполе будут построены фильтровальные станции, водозаборы, специалисты обновят устаревшие сети, введут новые формы управления водными ресурсами города.

Ранее сообщалось, что Франция выделит 64 млн евро на водоснабжение Мариуполя, по причине того, что существующая схема водоснабжения Мариуполя устарела и требует значительных финансов для проведения ремонта и модернизации.

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Теги: Украина, Франция, вода, фото, донбасс, договор, питьевая вода, Мариуполь, водоснабжение, кредит, Владимир Гройсман, водоснабжение в Донецкой области
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.01.2019, 16:33
Оценка:  +1
гость
это означает что в ДНР можно воду уже не поставлять
гость  (аноним)  29.01.2019, 16:07
Оценка:  -1
гость
Это как, вода из ДНР пойдет реверсом в Марик через Париж?
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