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Медреформа: Супрун рассказала, сколько получают семейные врачи в 2019 году

Комментариев: 2
По версии Минздрава семейные врачи в 2019 году получают от 15 до 25 тысяч гривен.
МОЗ считает, что зарплата семейных врачей в 2019 году составляет от 15 до 25 тысяч гривен
МОЗ считает, что зарплата семейных врачей в 2019 году составляет от 15 до 25 тысяч гривен
depositphotos.com

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что средняя зарплата семейных врачей в 2019 году составляет от 15 до 25 тысяч гривен, передают Финансы. 

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“На уровне семейных врачей первичного звена – (зарплата достигает – ред.) от 15-ти до 25-ти тысяч. Это в зависимости от количества пациентов и в каком месте, и это либо педиатр, либо это семейный врач, либо терапевт.

И очень важно также сказать, что опрос показывает, что 76% украинцев не только выбрали своего врача, но они также довольны своим выбором. Три четверти уже довольны своими врачами”, – сказала Супрун. 

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Она отметила, что в связи с медицинской реформой зарплата врачей и медсестер выросла в 2-3 раза.

Супрун отметила, что рост заработной платы мог произойти в связи с внедрением новых правил оплаты, когда человек выбирает своего семейного врача сам.

Ранее сообщалось, какие лекарства и услуги украинцы получат бесплатно в 2019 году. МОЗ обновило список бесплатных препаратов и услуг диагностики болезней.

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Теги: медицинская реформа, зарплата врачей, зарплата семейных врачей, медицинская реформа в украине, зарплата медиков, зарплата медсестер, Ульна Супрун
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Комментариев (2)
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Antonz89    29.01.2019, 14:33
Оценка:  0
Antonz89
какая перемога! Опустим что лет 10 уже как реформа семейной медицины в пилотных регионах внедрялась,ладно уж, но о чем говорят цифры зарплаты? О том, что Супрун обещает, что возможно, врачи будут получать столько же, сколько до обвала гривны А еще благодаря Супрун Земля вертится, ура!
BGO_777    29.01.2019, 14:09
Оценка:  +2
BGO_777
Это из серии...Говорите и вы! Или трындеть не мешки ворочать. Чемодан, Борисполь....США! Санитарка вали домой, хватит издеваться над Украиной.
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