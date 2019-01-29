Медреформа: Супрун рассказала, сколько получают семейные врачи в 2019 году

По версии Минздрава семейные врачи в 2019 году получают от 15 до 25 тысяч гривен.

МОЗ считает, что зарплата семейных врачей в 2019 году составляет от 15 до 25 тысяч гривен depositphotos.com

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что средняя зарплата семейных врачей в 2019 году составляет от 15 до 25 тысяч гривен, передают Финансы.

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“На уровне семейных врачей первичного звена – (зарплата достигает – ред.) от 15-ти до 25-ти тысяч. Это в зависимости от количества пациентов и в каком месте, и это либо педиатр, либо это семейный врач, либо терапевт.

И очень важно также сказать, что опрос показывает, что 76% украинцев не только выбрали своего врача, но они также довольны своим выбором. Три четверти уже довольны своими врачами”, – сказала Супрун.

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Она отметила, что в связи с медицинской реформой зарплата врачей и медсестер выросла в 2-3 раза.

Супрун отметила, что рост заработной платы мог произойти в связи с внедрением новых правил оплаты, когда человек выбирает своего семейного врача сам.

Ранее сообщалось, какие лекарства и услуги украинцы получат бесплатно в 2019 году. МОЗ обновило список бесплатных препаратов и услуг диагностики болезней.