Украина и Норвегия будут вместе развивать энергетику

Владимир Гройсман и Эрна Солберг подписали заявление о совместной работе по нескольким стратегическим инициативам.

Пресс-служба Кабинета Министров Украины сообщила, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Норвегии Эрна Солберг подписали совместное заявление об усилении сотрудничества между странами в сфере энергетики.

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Так, Норвегия начнет украинского-норвежскую инициативу по повышению энергоэффективности зданий общественного назначения, сокращение потребления энергоресурсов, а Украина создает благоприятные условия для роста торговли и инвестиций, в том числе, путем усиления антикоррупционных мер.

Взаимодействие будет касаться и сферы ядерной безопасности, например, Украинско-норвежская между правительственная комиссия создаст отдельную рабочую группу для обработки совместных проектов по повышению безопасности атомных электростанций Украины, усилению пограничного контроля и безопасности радиоактивных источников для предотвращения попадания радиоактивных веществ к посторонним лицам.

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Украина и Норвегия будут обмениваться информацией и опытом по управлению нефтяными ресурсами, регуляторной политики и процедурами лицензирования.

"Норвегия во взаимодействии с партнерами будет поддерживать различные деловые сети в сфере энергетики и инфраструктуры с тем, чтобы расширение торговли и сотрудничества способствовало положительным последствиям как для экономики, так и общества. Норвегия также будет поддерживать введение новых конкурентоспособных моделей с целью стимулирования развития возобновляемой энергетики в Украине", – сообщают на Правительственном портале.

Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе компании NBT, Total и ЕБРР подписали инвестиционное соглашение по проекту строительства ветровой электростанции на Сиваше в Украине.