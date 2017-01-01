IT-бизнес и генерал СБУ: вымогательство, 3-хэтажный дом и IT-жена – СМИ

Главой Департамента кибербезопасности СБУ является Александр Климчук, который фигурировал в деле о вымогательстве не так давно.

36-летнего генерал-майора Александра Климчука, главу Департамента кибербезопасности СБУ, представители IT-бизнеса обвиняют в давлении через обыски, изъятие техники и безосновательный уголовных производствах, говорится в расследовании Bihus.

"Я - коммерсант, с другой стороны. Мне на жизнь хватает ", - еще в 2009 году говорил Александр Климчук на записи предпринимателя Александра Смирнова из Днепра, который только в 2014 году обратился в военную прокуратуру. После обращения на Климчука открыли уголовное дело.

В 2014 году Климчук фигурировал в деле о вымогательстве bihus.info

Аудио презентует разговор между главой департамента и предпринимателем, в котором они говорят о деньгах и решении вопрос со следователями. Смирнов сообщил, что на то время Климчук вымогал 10 тыс долларов за закрытие уголовного дела. Смирном передал половину суммы в тот же день.

Аудиозапись была признана официальной экспертизой как настоящая, а голоса распознаны как надлежащие Смирнову и Климчуку.

Его причастность была официально доказана, но суд закрыл дело bihus.info

Несмотря на доказательства прокуратура закрыла уголовное дело в 2015 году, по их мнению, Александр Климчук не имел полномочий для закрытия дела, потому не мог вымогать деньги.

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Смирном дважды пыталась возобновить расследование через суд, но каждый раз дело закрывали.

Уже в феврале 2017 года Александр Климчук возглавил Департамент СБУ в Киеве с контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (известный, как Департамент кибербезопасности).

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Практически сразу после его назначения в работе подразделения наметился скандал, премьер-министр Владимир Гройсман прервал заседание Кабмина в апреле 2017 года с резким заявлением.

"Мне только что написали информацию о том, что сейчас происходят обыски в инвестиционной компании Dragon Capital. Вот ну как на это реагировать?! Я не имею права вмешиваться в работу Службы безопасности Украины. Но считаю, что там все должно происходить адекватно, без какой-либо парализованной работы инвестиционного фонда ", - возмутился Гройсман.

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СБУ объяснила потребность обысков тем, что они якобы боролись с "шпионской" программой "Стахановец", которая позволяла контролировать работу компьютеров с Российской Федерации и была установлена на компьютеры компании Dragon Capital.

"У нас есть четкие доказательства того, что компания, которая является разработчиком этого программного продукта, сотрудничает с Федеральной службой безопасности Российской Федерации", - заявил тогда на брифинге начальник Аппарата Председателя СБУ Александр Ткачук.

Сразу после назначения Климчука с СБУ было несколько больших скандалов bihus.info

После обысков СБУ, разработчик программы Михаил Яхимович выехал в Грузию и подал на СБУ в суд на защиту деловой репутации.

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Представители Службы объяснили в суде, что Ткачук на брифинге всего лишь информировал о ходе уголовного производства и, что "об обвинении любых лиц в совершении уголовного преступления речь не шла", потому суд отказал в иске.

Через месяц после назначения Климчука, 23 марта 2017 года, начались обыски в офисе ІТ- компании YouControl по обвинению в "несанкционированном доступе" к открытым государственным реестрам, так как компания предоставляет своим клиентам досье украинских предприятий на основе публичных данных (выдержки из ЕГР, судебные реестры, данные об участии в тендерах и т. д.).

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Работники компании устроили пикеты под зданием СБУ, дело заинтересовало СМИ, но в суд так и не попало. На данный момент компания только стала возвращать конфискованную технику.

Денис Овчаров, адвокат, объяснил, что ни одно дело, которое было заведено СБУ, не дошло до суда, тем более приговора, а в 80% случаев обвинения были надуманными.

"ІТ -бизнес динамично развивался в нашей стране, в какой-то момент "айтишником" стало становиться легко, и при этом есть высокий доход. Вот этот принцип - "легкие деньги" - всегда привлекал внимание правоохранителей. Потому что они знают: если у человека есть "легкие деньги", то он с ними легко расстанется", - пояснил адвокат.

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По его мнению, все обыски СБУ были проведены с меркантильной целью, но притянуть силовиков к ответственности практически невозможно.

"Например, следователь во время обыска изъял компьютер, а в решении суда не об обыске не было указано право изымать этот компьютер. Все говорят, что это - нарушение. На самом деле - нет. Следователь при своей работе при обыске может изымать все, что считает нужным. Безответственность. Правоохранители в массе своей не несут ответственности за свои действия", - пояснил он.

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Так, жена начальника департамента СБУ занимается IT-бизнесом. Татьяна Климчук имеет свою IT-школу "Смарт" для детей в Киеве, и является соучредителем такой же школы в Днепре и еще одной IT-компании ТОВ "Спортолайн". Павло Кузло, брат Татьяны, предоставляет усоуги по программированию и является ФЛП.

На Павла Кузла оформлен 3-хэтажный дом в Днепре, который де-факто является домом Климчуков, а сейчас выставлен на продажу за 120 тыс долларов.

Климчук с женой владеют домом стоимостью в 120 тысяч долларов bihus.info

"Они (владельцы - Ред.) Переехали в Киев. Он в Киеве прокурор будто что ли ... По работе его перевели туда ", - объяснила по телефону риелтор.

Ранее сообщалось, что заместитель главы СБУ получил квартиру от Службы в Киеве за 6 млн грн. Виктор Кононенко после получения служебной квартиры от СБУ, сразу же ее приватизировал.