Доллар продолжает дешеветь: Курс валют на 4 февраля
За день доллар подешевел на 17 копеек, а евро - на 24. На межбанке гривна укрепилась на 11 копеек.
На 4 февраля, понедельник, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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- 100 долларов США - 2757,0704 (-17 копеек);
- 100 евро - 3162.6355.
НБУ установил официальный курс на уровне 27,57 грн/доллар, укрепив таким образом национальную валюту на 17 копеек.
На межбанке доллар потерял еще 11 копеек. Так, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,58/27,63, к закрытию котировки составили 27,485/27,515.
Ранее сообщалось, как будут повышать зарплаты в Украине в 2019 году. Экономика страны растет, а квалифицированные работники уезжают.
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