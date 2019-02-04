Доллар продолжает дешеветь: Курс валют на 4 февраля

За день доллар подешевел на 17 копеек, а евро - на 24. На межбанке гривна укрепилась на 11 копеек.

На черном рынке 4 февраля, в понедельник, доллар можно купить по 27,60 грн в среднем bigmir.net

На 4 февраля, понедельник, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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- 100 долларов США - 2757,0704 (-17 копеек);

- 100 евро - 3162.6355.

НБУ установил официальный курс на уровне 27,57 грн/доллар, укрепив таким образом национальную валюту на 17 копеек.

На межбанке доллар потерял еще 11 копеек. Так, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,58/27,63, к закрытию котировки составили 27,485/27,515.

Ранее сообщалось, как будут повышать зарплаты в Украине в 2019 году. Экономика страны растет, а квалифицированные работники уезжают.