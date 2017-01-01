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Deutsche Bank отказал выдать Трампу кредит

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В банке не хотели расширять деловые связи с Трампом, который в тот момент был кандидатом в президенты США.
Deutsche Bank отказал компании Трампа в выдаче кредита
Deutsche Bank отказал компании Трампа в выдаче кредита
Getty Images

В марте 2016 года Deutsche Bank отказался выдать кредит компании Trump Organization, которая принадлежит президенту США Дональду Трампу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 

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По данным издания, в банке не хотели расширять деловые связи с Трампом, который в тот момент был кандидатом в президенты США. В Deutsche Bank считали, что средства могут быть потрачены на предвыборную кампанию Трампа.

Trump Organization планировала использовать кредит для финансирования гольф-клуба в Шотландии.

Ранее сообщалось, что Белый дом не согласен с оценкой потерь от "шатдауна". Приостановка работы правительства не нанесла экономике непоправимого ущерба, подчеркнул советник президента США.

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Теги: Трамп, Дональд Трамп, кредит, Deutsche Bank
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