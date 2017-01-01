Газовые хранилища Украины заполнены на 35%

За сутки в Украину поступило из Европы более 12 млн кубометров газа и было отобрано из хранилищ почти 56 млн кубов.

Запасы газа в этом году сокращаются гораздо быстрее Getty Images

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 февраля уменьшился до 11,053 млрд кубометров. Они заполнены на 36%. Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО Укртрансгаз.

Читай также: Добыча газа в Украине за год незначительно выросла: Инфографика

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. В течение суток из ПХГ Украины отобрано 56,13 млн кубометров газа.

При этом в данных за 2 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 17,35 млн кубометров, из Венгрии - 2,07 млн кубометров, из Польши - 2,92 млн кубометров газа.

Читай также: В Украине готовятся к экспорту газа в Европу - СМИ

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 35%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз обвинил газсбыты в незаконных требованиях. Региональные газсбыты нарушают закон, когда требуют с потребителей дополнительные суммы за прошлые периоды.