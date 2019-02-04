Выигрыш в полмиллиона грн и виллы: Ляшко показал декларации – СМИ

Только за 2017 год Олег Ляшко получил 259,3 тыс грн в качестве зарплаты.

Олег Ляшко стал претендентом в президенты и задекларировал свои доходы и активы, передает Слово и Дело. Так, за 2017 год Ляшко получил 259,3 тыс грн зарплаты, 1,8 млн грн процентов, 1,9 млн грн дохода от передачи имущества в аренду и 15,9 млн грн дохода от отчуждения имущества.

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Олег Ляшко оказался очень удачливым и выиграл 571 тысячу гривен. На банковских счетах у него лежит 4,4 млн грн и 713,4 тыс долларов. На руках он имеет 484 тыс долларов, 70 тыс евро и 839 тыс грн.

В декларации на момент заполнения была указана его гражданская супруга – Росита Сайранен. Она получила 559 тыс грн от отчуждения имущества, а наличными она имела 15 тыс долларов, 20 тыс евро и 209 тыс грн.

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Также Олег Ляшко является обладателем жилого дома, квартиры в Киеве, 7 земельных участков, офисом в Киеве и частью жилого дома. В распоряжении его автопарка находятся две Toyota Land Cruiser 2004 и 2013 годов выпуска.

Супруга Росита имела один земельный участок, дачный дом с летней кухней (кухня имеет другое право пользования), а ездила она на Mercedes-Benz 2017 года выпуска и имела 5 ювелирных украшений.

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По состоянию на 2017 год кандидат в президенты Ляшко являлся владельцем коллекции монет Национального банка Украины, коллекции монет иностранного происхождения, селянских вил, четырех пар часов, двух тренажеров (велотренажер и беговая дорожка) и трех наборов мебели. Также у него были корпоративные права ЗАО Редакция газеты Политика.

Олег Ляшко является официальным кандидатом в президенты Украины Слово і Діло

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