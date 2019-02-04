Запасы газа в этом году сокращаются гораздо быстрее

В Украине с начала февраля заработали новые законы.

Уже с 1 февраля люди увидят в квитанции не привычную строку оплаты, а счета, поделенные на две части: одна сумма пойдет на оплату услуг поставщику, а вторая на оплату оператору системы распределения. Отмечается, что тариф меняться пока не будет, передает ТСН.

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Закон о валюте и валютных операциях вступает в силу уже с 7 февраля. Так, валюту можно будет менять онлайн, но не более, чем 150 тысяч гривен в сутки.

Оформлять автомобили с иностранной регистрацией по льготному тарифу можно только до 22 февраля. После придется платить полную стоимость акциза.

Ранее сообщался "денежный" календарь украинцев на 2019 год: каждый месяц украинцев ожидают нововведения, которые так или иначе повлияют на экономическое состояние.