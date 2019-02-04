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Запасы газа в этом году сокращаются гораздо быстрее

Комментариев: 2
В Украине с начала февраля заработали новые законы.
Каких нововведений ждать в феврале
Каких нововведений ждать в феврале
depositphotos.com

Уже с 1 февраля люди увидят в квитанции не привычную строку оплаты, а счета, поделенные на две части: одна сумма пойдет на оплату услуг поставщику, а вторая на оплату оператору системы распределения. Отмечается, что тариф меняться пока не будет, передает ТСН. 

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Закон о валюте и валютных операциях вступает в силу уже с 7 февраля. Так, валюту можно будет менять онлайн, но не более, чем 150 тысяч гривен в сутки.

Оформлять автомобили с иностранной регистрацией по льготному тарифу можно только до 22 февраля. После придется платить полную стоимость акциза.

Ранее сообщался "денежный" календарь украинцев на 2019 год: каждый месяц украинцев ожидают нововведения, которые так или иначе повлияют на экономическое состояние.

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Теги: нововведения, новые законы, новые правила, счета за свет, закон о валюте, обмен валют, валютные операции онлайн, растаможить авто в украине
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Комментариев (2)
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Alex_Shadow    04.02.2019, 13:23
Оценка:  0
Alex_Shadow
Зачем эта новость? Чтобы панику разводить?
гость  (аноним)  04.02.2019, 13:17
Оценка:  +3
гость
Пришей к гульфику рукав называется. Заголовок по ходу не к той статье приколотили...
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