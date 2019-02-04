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Канадцы отчеканили монеты в форме писанки

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Это уже 4 монета в Канаде, посвященная украинской писанке.
Памятник писанке имеет рост в 10-метров величиной в 3-хэтажный дом
Памятник писанке имеет рост в 10-метров величиной в 3-хэтажный дом
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Канадский монетный двор выпустил монету в форме украинской писанки, передает УНН со ссылкой на Королевский канадский монетный двор. 

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Это уже 4 монета королевского монетного двора, посвященная украинской писанке. Данная монета была выпущена в честь огромного памятника украинской писанке, который установлен в канадском городе Вегревиль в провинции Альберта.

"В восточной части города Вегревиль размещен символ гармонии в форме яйца. 2300-килограммовая писанка - это посвященный столетию Королевской канадской конной полиции монумент. Это чудо компьютерного дизайна выполнено в цветах, которые уважают мир, историю и традиции. Наша четвертая писанка - это уменьшенная версия всемирно известного вегревильського украинского пасхального яйца", - говорится в описании монеты на сайте.

Общий тираж монеты составит 5 тыс единиц, а в продажу поступит 5 февраля. Монета отчеканена из 31,82 г чистого серебра и имеет номинал в 20 канадских долларов.

Ранее сообщалось, что в Канаде войдет в обиход вертикальная банкнота. С понедельника Канада запускает вертикальную банкноту с изображением Виолы Десмонд.

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Теги: деньги канады, монеты канады, украинская писанка, коллекционеры, коллекция монет, нумизмат, нумизматика
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
русский  (аноним)  04.02.2019, 14:31
Оценка:  0
русский
Зато у нас есть монета в форме лаптя.гы-гы-гы
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