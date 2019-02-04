Канадцы отчеканили монеты в форме писанки
Канадский монетный двор выпустил монету в форме украинской писанки, передает УНН со ссылкой на Королевский канадский монетный двор.
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Это уже 4 монета королевского монетного двора, посвященная украинской писанке. Данная монета была выпущена в честь огромного памятника украинской писанке, который установлен в канадском городе Вегревиль в провинции Альберта.
"В восточной части города Вегревиль размещен символ гармонии в форме яйца. 2300-килограммовая писанка - это посвященный столетию Королевской канадской конной полиции монумент. Это чудо компьютерного дизайна выполнено в цветах, которые уважают мир, историю и традиции. Наша четвертая писанка - это уменьшенная версия всемирно известного вегревильського украинского пасхального яйца", - говорится в описании монеты на сайте.
Общий тираж монеты составит 5 тыс единиц, а в продажу поступит 5 февраля. Монета отчеканена из 31,82 г чистого серебра и имеет номинал в 20 канадских долларов.
Ранее сообщалось, что в Канаде войдет в обиход вертикальная банкнота. С понедельника Канада запускает вертикальную банкноту с изображением Виолы Десмонд.
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