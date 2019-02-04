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Блокада Азовского моря привела к 10 млрд грн убытков – Омелян

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Незаконная блокада судоходства Россией началась в конце прошлого года.
Агрессивные действия РФ в Азовском море привели к 10 млрд грн убытков Украине
Агрессивные действия РФ в Азовском море привели к 10 млрд грн убытков Украине
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил во время интервью Униан о том, что незаконные действия и блокада судоходства в Азовском море в конце 2018 года привели к убыткам в морской отрасли Украины на сумму около 10 млрд грн, передает Экономическая правда. 

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"Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд грн, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря", - сказал Омелян.

Министр сообщил, что на данный момент ситуация с проходом через Керченский пролив улучшилась, но немного ранее судам пришлось ждать по несколько суток в очереди. Также на улучшение повлияло решение судовладельцев переориентировать грузы в порты в акватории Черного моря для избегания убытков. 

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 "Мы имеем сейчас угрозу другого характера, мы также ее прогнозировали - после этих событий судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила отправку зерна через порты на Азове. Перевалка грузов портами Бердянск и Мариуполь в декабре 2018 года уже составила 37,2 млн тонн, что практически равно прошлогоднему показателю за аналогичный период.

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Теги: Владимир Омелян, Министерство инфраструктуры, конфликт на азове, вторжение РФ в Украину
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Комментариев (3)
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Shurat77    04.02.2019, 16:33
Оценка:  0
Shurat77
гиперлуп отозвался о убытках. кусок ворья и дерьма американского.
Boxerogos    04.02.2019, 16:12
Оценка:  +1
Boxerogos
А деятельность омелянов,супрунов,нищуков,турчино вых,аваковых,порошенок за 5 лет принесла убытки в сотни раз больше.
Shurat77    04.02.2019, 16:33
Оценка:  0
Shurat77
в 10000 раз
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