Блокада Азовского моря привела к 10 млрд грн убытков – Омелян

Незаконная блокада судоходства Россией началась в конце прошлого года.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил во время интервью Униан о том, что незаконные действия и блокада судоходства в Азовском море в конце 2018 года привели к убыткам в морской отрасли Украины на сумму около 10 млрд грн, передает Экономическая правда.

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"Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд грн, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря", - сказал Омелян.

Министр сообщил, что на данный момент ситуация с проходом через Керченский пролив улучшилась, но немного ранее судам пришлось ждать по несколько суток в очереди. Также на улучшение повлияло решение судовладельцев переориентировать грузы в порты в акватории Черного моря для избегания убытков.

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"Мы имеем сейчас угрозу другого характера, мы также ее прогнозировали - после этих событий судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила отправку зерна через порты на Азове. Перевалка грузов портами Бердянск и Мариуполь в декабре 2018 года уже составила 37,2 млн тонн, что практически равно прошлогоднему показателю за аналогичный период.