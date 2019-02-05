Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вице-премьеру начислили зарплату в десять раз больше оклада

Комментариев: 3
Вице-премьер-министру Павлу Розенко в декабре начислили 174,3 тыс. грн зарплаты. При этом его должностной оклад составлял 17 тыс. грн.
Зарплата Павла Розенко за декабрь 2018 года составила 174,3 тыс. гривен
Зарплата Павла Розенко за декабрь 2018 года составила 174,3 тыс. гривен
Скриншот

Заработная плата вице-премьер-министра Украины Павла Розенко за декабрь 2018 года составила 174,3 тыс гривен, что в десять раз больше оклада. Об этом со ссылкой на данные секретариата Кабмина сообщают в понедельник, 4 февраля, Українські новини

Читай также: Как будут повышать зарплаты в Украине в 2019 году: Инфографика

"Розенко за декабрь было начислено 174 312 гривен, из них должностной оклад составлял 17 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8500 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен, индексация - 563 гривны, премия - 88 400 гривен, материальная помощь - 45 399 гривен", - говорится в документе.

При этом сумма удержанных налогов составила 33 991 гривну.

Таким образом, фактическая сумма денег, полученная вице-премьером, составила 140 321 грн.

Ранее сообщалось, что Коболев заявил, что будет отдавать всю зарплату на благотворительность. Глава Нафтогаза надеется, что его решение снимет политическое давление, которое вынуждает Кабмин реагировать на критику высоких зарплат в компании.

Поделись:
Теги: зарплаты, деньги, финансы, заработная плата, вице-премьер-министр, зарплата, Розенко, Павел Розенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  05.02.2019, 11:29
Оценка:  +1
гость
Видишь откуда ножки и рожки растут. У патриота. И там половина таких хороших.
Boxerogos    05.02.2019, 11:17
Оценка:  +2
Boxerogos
Надбавка за интенсивность труда?Этот свинорылый еблан интенсивно делает лишь две вещи в своей жизни:пьёт бухло и"душит одноглазого змея".
BGO_777    05.02.2019, 10:56
Оценка:  +2
BGO_777
Хм. Это как? Раз он мажор, внучик бывшего руководителя госплана усср так и этому ублюдку нашлось тёплое место. А за какие заслуги перед народом Украины???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь