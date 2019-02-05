Вице-премьеру начислили зарплату в десять раз больше оклада

Вице-премьер-министру Павлу Розенко в декабре начислили 174,3 тыс. грн зарплаты. При этом его должностной оклад составлял 17 тыс. грн.

Заработная плата вице-премьер-министра Украины Павла Розенко за декабрь 2018 года составила 174,3 тыс гривен, что в десять раз больше оклада. Об этом со ссылкой на данные секретариата Кабмина сообщают в понедельник, 4 февраля, Українські новини.

Читай также: Как будут повышать зарплаты в Украине в 2019 году: Инфографика

"Розенко за декабрь было начислено 174 312 гривен, из них должностной оклад составлял 17 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8500 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен, индексация - 563 гривны, премия - 88 400 гривен, материальная помощь - 45 399 гривен", - говорится в документе.

При этом сумма удержанных налогов составила 33 991 гривну.

Таким образом, фактическая сумма денег, полученная вице-премьером, составила 140 321 грн.

Ранее сообщалось, что Коболев заявил, что будет отдавать всю зарплату на благотворительность. Глава Нафтогаза надеется, что его решение снимет политическое давление, которое вынуждает Кабмин реагировать на критику высоких зарплат в компании.