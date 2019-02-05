Украина выплатит в этом году $6 млрд внешних долгов

Уже в мае предстоит погасить миллиард долларов по евробондам под гарантии США. Платежы МВФ превысят 1,2 млрд долларов.

Украина входит в период, в течение которого должна будет выплатить долгов на 14 миллиардов долларов depositphotos.com

В текущем году Украине предстоит выплатить внешним кредиторам в счет погашения и обслуживания долга около 179 миллиардов гривен, или 6,1 миллиарда долларов. Об этом пишет в понедельник, 4 февраля, УНИАН со ссылкой на заместителя министра финансов Василия Шкуракова.

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По его словам, предстоит в том числе погашение в мае на 1 миллиард долларов по евробондам, размещенным в 2014 году под гарантии правительства США.

Также предстоит окончательное погашение в сентябре по бондам на 660 миллионов долларов, выпущенным в 2015 году.

Платежи в пользу МВФ в течение года составят в общей сумме около 1,2 миллиарда долларов, в пользу других международных финансовых организаций - около 0,8 миллиарда долларов.

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Наиболее существенные платежи по обслуживанию внешнего долга предусмотрены в марте и в сентябре - по 500 миллионов долларов по евробондам, выпущенным в результате реструктуризации в 2015 году.

Ранее сообщалось, что за год госдолг Украины вырос на $2 миллиарда. В основном госдолг по итогам года вырос из-за кредитов, взятых в декабре у МВФ, ЕС и Всемирного банка.