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Украина выплатит в этом году $6 млрд внешних долгов

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Уже в мае предстоит погасить миллиард долларов по евробондам под гарантии США. Платежы МВФ превысят 1,2 млрд долларов.
Украина входит в период, в течение которого должна будет выплатить долгов на 14 миллиардов долларов
Украина входит в период, в течение которого должна будет выплатить долгов на 14 миллиардов долларов
depositphotos.com

В текущем году Украине предстоит выплатить внешним кредиторам в счет погашения и обслуживания долга около 179 миллиардов гривен, или 6,1 миллиарда долларов. Об этом пишет в понедельник, 4 февраля, УНИАН со ссылкой на заместителя министра финансов Василия Шкуракова. 

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По его словам, предстоит в том числе погашение в мае на 1 миллиард долларов по евробондам, размещенным в 2014 году под гарантии правительства США.

Также предстоит окончательное погашение в сентябре по бондам на 660 миллионов долларов, выпущенным в 2015 году.

Платежи в пользу МВФ в течение года составят в общей сумме около 1,2 миллиарда долларов, в пользу других международных финансовых организаций - около 0,8 миллиарда долларов. 

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Наиболее существенные платежи по обслуживанию внешнего долга предусмотрены в марте и в сентябре - по 500 миллионов долларов по евробондам, выпущенным в результате реструктуризации в 2015 году.

Ранее сообщалось, что за год госдолг Украины вырос на $2 миллиарда. В основном госдолг по итогам года вырос из-за кредитов, взятых в декабре у МВФ, ЕС и Всемирного банка.

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Теги: кредиты, Минфин, долги, госдолг, кредиторы
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.02.2019, 11:25
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А почему США не отдаст долги за нас? Мы им очень помогаем! А что для Америки шесть ярдов. Они их даже не заметят. Украина значит гораздо больше пуэрто рики и коста рики вместе взятых. Полякам дали 150 ярдов за поддержку. Именно дали, а не заняли.
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