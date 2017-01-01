Несметные богатства: Какими активами обладают кандидаты в президенты

Кандидаты в президенты задекларировали дома, землю и миллионы наличными.

Сколько денег и активов у кандидатов в президенты Украины на выборах в 2019 году facebook.com

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Какие же активы и доходы задекларировали кандидаты, разбирались ТСН. Список актуален на 29 января 2019 года.

Балашов Геннадий (лидер партии 5.10, предприниматель)

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За предпринимательскую деятельность Балашов получил 1,2 млн грн в 2017 году, а его жена – 370 тыс грн.

В активах у него три земельных участка в Киеве (412, 400, 637 кв м) и жилой дом в 466,9 кв м. Также у них в Киеве есть квартира (76,8 кв м) и дом на Киевщине в селе Лесники. В собственности Геннадия 5 квартир в Киеве, несколько в совместной собственности.

Также в его декларациях есть 10 гаражей и 3 офиса, еще несколько офисов в аренде. Жена Балашова Наталья пользуется автомобилем Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 года выпуска, а сам кандидат ездит на Mercedes-Benz CL 500 2007 года выпуска. У дочери Балашова является также Lexus RX 270 2013 года.

Богомолец Ольга (самовыдвиженец, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения)

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В 2017 Ольга получила 254,5 тыс зарплаты, 84,5 тыс зарплаты по совместительству, 1 469 982 грн от предоставления недвижимого имущества в аренду посольству США в Украине и 165 312 компенсации коммунальных платежей, еще 1 775 410 грн - от предоставления имущества в аренду физическим лицам.

Еще 240 тыс грн алиментов от бывшего мужа Алексея Шереметьева на содержание ребенка, 39 549 грн процентов от вклада в Укрэксимбанка.

44 016 гривен, 3 118 долларов и 2 327 евро у Богомолец размещены на счете в Укрэксимбанке, 19 446 грн - в Приватбанке. 290 тыс. евро и 430 тыс. долларов Богомолец держит наличными.

У Богомолец есть коллекция икон, 122 картины, 9 антикварных изделий. На нее зарегистрировано изобретений (методы лечения и профилактики кожных заболеваний), две полезные модели (способы дистанционного скрининга), 21 торговая марка, авторское право на 104 песни, слова к 28 песням, 18 литературных и научных изданий.

Богословская Инна (самовыдвиженец, в бывшем – народный депутат)

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За 2017 год Богословская не имела недвижимого имущества, но в ее собственности есть многочисленные ювелирные изделия и сотни тысяч наличных средств. Зарегистрирована Богословская в квартире матери в Харькове, но пользуется на основании договора ссуды квартирой в Киеве площадью 138,5 кв м.

Доход в 2017 году она получила за работу народным депутатом – 42 тыс грн, а наличными у нее есть 180 тыс долларов, 90 тыс евро и 2,8 млн гривен. На банковских счетах у нее размещено 440 долларов и 471 евро.

У Богословской есть долг – у физлица она заняла 495 тыс грн и 47 448 грн в Приватбанке в кредит. Ездит она на Toyota Camry 2017 выпуска.

В декларации также есть две норковые шубы и еще одну шубу из ягненка, две вечерние платья, пальто, несколько старинных колец, серьги, колье и ряд других ювелирных изделий, несколько картин, мебель и комплект из двух бронзовых столов и итальянских люстр.

Бойко Юрий (украинский олигарх, политик, народный депутат Украины VI и VIII созывов, самовыдвиженец)

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Политик имеет в собственности две не новые машины и заплатил американской компании за юридические услуги 245 069 долларов. Жена кандидата в президенты Украины Юрия Бойко Вера задекларировала в 2017 году миллионные состояния, земельные участки под Киевом и бизнес в России.

Бойко получил зарплату в Верховной Раде в размере 248 403 грн, получил 252 825 грн как средства для обеспечения депутатской деятельности, 6501 грн как проценты в банке Клиринговый дом и 26 971 грн пенсионных выплат.

Вилкул Александр (народный депутат от Оппозиционного блока, экс-вице-премьер-министр)

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Кандидат в президенты Украины, народный депутат Александр Вилкул задекларировал в 2017 году в наличности 511 тыс долл., 310 тысяч евро и 300 тыс грн.

Он имеет квартиру в Днепре площадью 123,1 кв м, которая является собственностью его отца Юрия Вилкула, квартиру в 69,5 кв м в Киеве, которая принадлежит Марии Кондратюк, а также автомобиль Chevrolet Express 2008 года выпуска.

На банковских счетах Вилкул сохраняет 7 426 545 грн и 3 972 186 долл. В Верховной Раде политик получил зарплату в размере 222 716 грн и 252 825 грн как средства, связанные с выполнением депутатских полномочий. УкрСибБанк насчитал Вилкулу процентов на 593 454 грн.

Габер Николай (председатель Патриотической партии Украины, самовыдвиженец)

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Габер в 2017 году задекларировал несколько земельных участков общей площадью почти 900 тыс. кв м и жилой дом 215 кв м в Одесской области, две квартиры в Киеве 27,70 и 60 кв м соответственно.

Его жена владеет квартирой в Киеве 71,40 кв м, земельным участком 438 кв м, садовым домом 41,70 кв м и гаражом.

Автомобиля у Габера нет, его жена владеет Mitsubishi Lancer 2007 года выпуска. Габер указал доходы в виде зарплаты в размере 77 492 грн, подарок в денежной форме в размере 2 632 662 грн. Кроме того, кандидат на пост главы государства задекларировал подарок в денежной форме его дочери в размере 1,3 млн грн.

Он держит 76,6 тыс грн, 134 тыс долларов наличными, еще 55 тыс долларов Габер одолжил третьему лицу. У его жены 7 тыс долларов наличными, а у дочери - 50 тыс долларов.

Гриценко Анатолий (бывший министр обороны Украины, председатель партии "Гражданская позиция")

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Все задекларированное недвижимое имущество Гриценко находится в собственности его жены Юлии Мостовой: два земельных участка в Обуховском районе Киевской области 2360 и 5820 кв м, садовый дом 347,4 кв м, пять квартир 110,3, 56,2, 80,2, 32,9 56,2 кв м. Гриценко владеет автомобилем Volvo XC90 2013 года выпуска и гидроциклом Yamaha. Жена Гриценко владеет автомобилем Toyota Rav4 2016 года.

Гриценко в 2017 году получил 139 620 грн пенсии, 14 885 грн зарплаты от преподавания в Киево-Могилянской академии, 179 972 грн процентов от вклада в Сбербанке. Жена политика задекларировала 374 615 грн доходов от получения зарплаты.

У Гриценко на банковских счетах в Ощадбанке размещены 134 426 долларов. Также он задекларировал 36 тыс долларов и 120 тыс грн наличных средств.

Данилюк Александр (адвокат общественный деятель, общественного движения "Общее дело", бывший советник министра обороны на общественных началах, самовыдвиженец)

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Данилюк в своей декларации за 2017 указал корпоративные права в ряде компании, которые, в частности, зарегистрированы, в Великобритании, США и Украины. Его жена - Светлана Суродина - также возглавляет ряд компаний.

На жене задекларировано два земельных участка в оккупированной Ялте общей площадью 1128 кв м, гараж и две квартиры площадью 21 и 28,1 кв м, а также жилой дом на 80,5 кв м.

Данилюк в 2017 году получил зарплату в общественной организации "Центр оборонных реформ" в размере более 600 тыс грн, его жена заработала на предпринимательской деятельности 1730024 грн. В целом же семья имеет наличными 262 тыс фунтов.

Деревянко Юрий (народный депутат, кандидат в президенты от партии "Воля")

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Деревянко в 2017 году задекларировал два земельных участка 1900 и 970 кв м и жилой дом 637,90 кв м в Киевской области, три квартиры в Киеве площадью 154,8, 155,9 и 160,86 кв м соответственно, квартиру в Ялте 65,2 кв м, садовый дом 209,20 кв м и несколько машиномест.

Он арендует несколько офисов в Ивано-Франковской области. У жены Деревянко имеются земельные участки, жилой дом в Золочеве Львовской области площадью 182,50 кв м, квартира в Киеве 56,7 кв м, садовый дом 236,4 кв м.

Деревянко получил 240 821 грн депутатской зарплаты и 252 825 грн - на выполнение депутатских полномочий. 21 688 грн 5 300 долларов и 65 евро у него размещены в Банке инвестиций и сбережений. Деревянко держит наличными 177 036 грн, 1,36 млн евро и 2,86 млн долларов.

Жена кандидата в 2017 году получила 63 419 грн зарплаты, 16,8 тыс грн страховой выплаты. В ней размещено 11 439 грн, 811 евро и 1 877 долларов в Укрсиббанке, еще 76 107 грн, 65 908 евро и 719 813 долларов она держит наличными.

10,56 млн долларов Деревянко одолжил брату.

Добродомов Дмитрий (народный депутат, лидер партии "Народный контроль")

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Добродомов владеет двумя квартирами во Львове общей площадью около 193 кв м и одной квартирой в Киеве в 92,7 кв м. При этом он передвигается на автомобиле Skoda Octavia А5 2012 года выпуска.

Из доходов у Добродомова в 2017 году была зарплата в Верховной Раде в 227 тыс грн, деньги на выполнение депутатских полномочий – более 252 тыс грн, компенсация стоимости проезда – 38 170 грн, компенсация стоимости аренды жилья – 191 080 грн, суточные в рамках учебного визита в Стокгольм – более 18 тыс грн и проценты в банке – 644 грн.

В банках политик хранит почти 64 тыс грн, 4307 евро, активы в драгоценных (банковских) металлах – 36 235 грн. Наличных у кандидата насчитывается 170 тыс грн, 20 600 долларов и 8700 евро.

Каплин Сергей ( лидер "Рух простих людей" и экс-член партии "БПП" и "УДАР")

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Каплин задекларировал в 2017 году дома в Полтаве площадью 84,2 кв м и в столице - 203,9 кв м, которые, правда, зарегистрированные на других граждан.

Из автомобилей на политика зарегистрирован автомобиль KIA Magentis GE2.0 D6MT2 2007 года выпуска.

В 2017 году Каплин получил зарплату в Верховной Раде размером в 244 130 грн, а также компенсацию на аренду жилья (191 080 грн) и проезд (38 170 грн).

Также политик задокументировал выплату средств по исполнительному листу в размере 99 067 грн.

Кива Илья (лидер Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД)

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Кандидат в президенты Украины Илья Кива в своей декларации за 2017 год подал как собственность, кроме прочего, гараж площадью 394,5 кв м в Полтавской области и жомову яму такой же площадью.

Он является владельцем двух квартир в столице общей площадью 92,1 кв м и земельного участка в 1480 кв м в Сосновке Полтавской области.

На него не зарегистрировано ни транспортных средств, ни акций, ни ценных бумаг. В Министерстве внутренних дел он заработал 143 787 грн, а держит наличными 1 млн грн.

Корнацкий Аркадий (народный депутат VIII созыва, самовыдвиженец)

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Корнацкий задекларировал за 2017 чуть более 200 000 гривен доходов и 15 жилых домов. У депутата есть земельные участки в Кулибабе Киевской области общей площадью 6 тыс кв м, Кумар Николаевской области площадью 6 га, Первомайске - 416 кв м, Чаусов и Чаусово Второе Николаевской области - 10 га, Крымчане Николаевской области - 4791 кв м, Кинецьполи - 18,16 га, Украинцы Киевской области - 4 га.

Передвигается народный депутат автомобилем Mercedes - Benz GL 350 CDI 4MATIC Универсал В. Ценные бумаги, стоимость которых составляет 1 копейку за 80 тыс штук, у него есть в компании "Скоростные платные автомобильные улицы (дороги)", зарегистрированной за рубежом и находится в состоянии ликвидации.

В 2017 году Аркадий Корнацкий получил процентов в банке на сумму 2 832 грн, зарплату в парламенте - 220 999 грн, возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий 252 825 грн, а доход от отчуждения недвижимого имущества принесла бюджету кандидата в президенты 6 898 грн. В Креди Агриколь Банк у Корнацкого размещено 36 207 грн, а наличными - 30 124 000 грн, 775 тыс долларов и 155 тыс евро.

Кошулинский Руслан (народный депутат Украины VII созыва, заместитель председателя Верховной Рады (VII созыва), предприниматель, кандидат от партии "Свобода")

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Кошулинский задекларировал в 2017 году автомобиль ЗАЗ 968М 1985 выпуска и дом во Львове площадью 235,4 кв м.

Также в активе кандидата является земельный участок во Львове площадью 334 кв м, теплица на 41 кв м и беседка в 18 кв м. Кроме Запорожца у Кошулинского есть прицеп, приобретенный за 370 грн, и электрокар Nissan LEAF 2013 года выпуска.

Из доходов политик указал зарплату жены Марии Кошулинский в компании "Галичфарм" в размере 129 798 грн, полученные проценты в "Укргазбанка" и "ПриватБанка" в размере 1956 грн и 289 грн соответственно, а также зарплату в 22 458 грн в львовской организации ВО " Свобода ".

В то же время на банковских счетах Кошулинского размещено 16 583 грн, а наличными он держит 80 тыс грн и 7 300 долларов, его жена - 54 тыс грн.

Куприй Виталий (народный депутат, самовыдвиженец)

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Народный депутат, кандидат в президенты Виталий Куприй имеет в собственности квартиры в Грузии площадью 91,2 кв м, в Ялте (32 кв м) и магазин непродовольственных товаров с офисным помещением в Каменском Днепропетровской области 290,9 кв м. Жена Куприя владеет квартирой в Каменском площадью 63,4 кв м. В Киеве депутат арендует квартиру площадью 131,2 кв м.

Кроме того, Куприй владеет двумя легковушками Chrysler 2005 года выпуска, Renault Logan 2012 года, мотоциклом Kawasaki 2000 года. В 2017 году депутат приобрел парусник Bavaria 44 2001 года и прицеп с резиновой лодкой.

В 2017 году Куприй получил 248 997 грн депутатской зарплаты и 252 825 грн средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, его жена – почти 1 млн грн дохода от предпринимательской деятельности.

Ляшко Олег (лидер Радикальной партии Олега Ляшко, народный депутат)

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В собственности Ляшко имеется жилой дом и земельный участок в Козине Киевской области площадью 357,1 и 6 539 кв м соответственно, несколько земельных участков в Княжичах, офис и квартира в Киеве 182,80 и 95,5 кв м. Жена Ляшко задекларировал садовый дом 296 кв м, земельный участок 605 кв м. Кроме того, она арендует часть дома 75,4 кв м.

Кроме того, Ляшко задекларировал вилы (крестьянские). Среди прочего движимого имущества в декларации содержатся часы (Audemars Piguet, Breguet, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin), коллекция монет, выпущенных Национальным Банком Украины, велотренажер, мебель. Его жена задекларировала несколько ювелирных изделий.

Ляшко владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска, и арендует еще один 2013 года. Жена Ляшко имеет Mercedes Benz GLE 250 2017 года.

Мороз Александр (лидер Социалистической партии Украины в 1991-2012 годах, бывший спикер парламента, самовыдвиженец)

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Мороз живет исключительно за счет пенсий и социальных выплат и не имеет автомобилей или ценного имущества.

Среди недвижимости Мороз задекларировал лишь одну квартиру в Киеве площадью 112,6 кв м, которой владеет совместно с женой. Транспортных средств или ценного имущества экс-спикер парламента, согласно его декларации, не имеет.

Мороз также обладает 96,7% акций компании Редакция газеты "Селянская правда от Ивана Бокого" и является ее конечным бенефициаром (владельцем). Единственным источником дохода для кандидата является бюджет Украины.

За 2017 год Мороз задекларировал почти 45 тысяч гривен пенсии и 149 640 гривен социальных выплат. Его жена Валентина получила 20 400 гривен пенсии и еще 400 гривен соцвыплат. Кроме этого, семья Морозов имеет 24 тысячи долларов на банковском счете в Правэкс Банка.

Мураев Евгений (председатель партии "Наши", народный депутат)

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Мураев имеет в собственности квартиру в Харькове 170,6 кв м, а также арендует помещения нежилого здания (128,6 кв м). В Киеве депутат снимает гостиничный номер в "Национальном" площадью 53 кв м.

Депутат владеет автомобилем Lexus LX 570 2012 года выпуска. Кроме того, он имеет корпоративные права в ООО "Новости 24 часа".

Среди доходов депутат задекларировал 200 тыс грн депутатской зарплаты и 252 825 грн за выполнение депутатских полномочий, 371 грн процентов от вклада в Альфа-банке, 420 тыс грн он получил от предоставления недвижимого имущества в аренду, 191 080 компенсации от Аппарата Верховной Рады для съема гостиничного номера.

У Мураева на банковских счетах в Альфа-банке размещены 3 985 грн и 281 евро, 523 тыс грн он одолжил ООО "Новости 24 часа". Мураев обладает наличностью в размере 10,15 млн грн, 2 млн долларов и 1 млн евро.

Наливайченко Валентин (председатель партии "Общественно-политическое движение "Справедливость", экс-глава СБУ)

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Наливайченко задекларировал за 2017 только 18 гривен доходов, тогда как большая часть имущества и средств принадлежит его жене.

Сам Наливайченко владеет земельным участком площадью 1200 кв м в селе Михайловка-Рубежовка Киевской и совместно с женой, квартирой в Киеве площадью 72,9 кв м.

В то же время, сама жена экс-главы СБУ Елена декларирует столичную квартиру площадью 379,4 кв м, три земельных участка в разных селах Броварского района Киевской области общей площадью 400 соток и дачный дом в селе Рожны (357 кв м).

По 2017 Наливайченко задекларировал лишь 18 гривен доходов в виде дивидендов от Райффайзен Банк Аваль, тогда как его жена заработала в ООО "ПАЛ" 29 821 гривну зарплаты и еще 9 600 гривен в ООО "Смайл холдинг Украины".

Насиров Роман (бывший председатель Государственной фискальной службы, самовыдвиженец)

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Насиров задекларировал 6 гривен процентов от вкладов в Укргазбанке. На счету у Укргазбанка у него размещены 3 гривны, в Приватбанке - 197 гривен. Впрочем, Насиров имеет брокерский счет в компании Interactive Brokers, что зарегистрирована в США, на котором размещены средства в размере 297 730 долларов. Экс-чиновник также задекларировал 55 тыс долларов и 12,5 млн гривен наличными.

Жена экс-чиновника Екатерина Глимбовская за год получила доход в 9 147 062 гривен. Большая часть этих средств (9 090 871 гривен) получена в результате "передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства" от гражданина Украины Олега Татаренко. Она также задекларировала 120 тыс долларов и 2,1 млн гривен наличных средств. 128,5 тыс гривен размещенные на счете в Укргазбанке, 26,2 тыс грн – в Приватбанке. Кроме того, женой задекларировано 50 млн гривен залога.

Кроме того, Насиров задекларировал многочисленное недвижимое имущество (в частности - многочисленные земельные участки, 5 квартир, 3 дома и 2 паркоместа). Большая часть недвижимого имущества используется на правах аренды или в собственности жены.

Имеющиеся в декларации также транспортные средства: в собственности Насирова автомобиль Toyota Camry 2008 года выпуска, в аренде - Lexus LS600 2013 года. У жены - Range Rover 2013 года, Toyota Land Cruiser Prado 2014 и мотоцикл Harley Davidson 2014 года выпуска.

Садовый Андрей (глава политической партии "Самопомич", городской голова Львова)

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Согласно декларации Садового, большая часть имущества принадлежит его жене Екатерине. В частности, речь идет о доме в Львове площадью 660,4 кв м, земельный участок в 702 кв м, а также автомобиль Mersedes-Benz Viano SDI 2.2 TRE/L 2012 года выпуска.

Также на Екатерину Кот-Садовую записаны акции "Телерадиокомпании Люкс" номинальной стоимостью 170 890 грн и "Радиокомпании Люкс" 1750 грн.

Андрей Садовый в 2017 году получил зарплаты на 371 714 грн, а его жена – 1 229 616 грн и 195 309 грн как заработная плата, полученная по совместительству. Помощь Екатерине Кот-Садовой по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста составила 15 950 грн. Наличными жена держит 15 тыс долл и 40 тыс грн.

Скоцик Виталий (бывший лидер аграрной партии, самовыдвиженец)

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Скоцик по 2017 год заработал больше чем два миллиона гривен, а его жена владеет домом под Киевом площадью 1419 квадратных метров.

Скоцик имеет жилой дом в селе Гатное на Киевщине площадью 187,5 кв м, тогда как его жена Татьяна в том же населенном пункте площадью 1419,2 кв м. Кроме домов, семья Скоциков имеет квартиру в Киеве (67,4 кв м) и ряд земельных участков в Киевской области общей площадью 1,15 гектара.

Также экс-глава "Аграрной партии" задекларировал в наличии Infiniti QX80 2015 года выпуска, а у его жены – Volkswagen New Tiguan 2017 года.

За 2017 год Скоцик заработал от "Аграрной партии" 169 314 гривен, а от Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, где он работает доцентом на кафедре коневодства и пчеловодства, - 20 713 гривен. Кроме этого, кандидат задекларировал более миллиона гривен доходов от занятия предпринимательской деятельностью.

Смешко Игорь (экс-глава Службы безопасности Украины, самовыдвиженец)

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Смешко обладает многочисленными земельными участками общей площадью более 75 тыс кв м в Киевской, Черкасской и Львовской областях. Также он имеет жилой дом площадью 406,6 кв м в Киевской области и две квартиры в Киеве 37,7 и 317,5 кв м соответственно.

В ипотеке у Смешко база отдыха на земельном участке площадью 12 960 кв м в с. Рыбаковка Николаевской области. Также он строит два жилых дома в Киевской области площадью 510 и 143,7 кв м.

Все три автомобиля, содержащихся в декларации, находятся в собственности жены экс-спецслужащего: Lexus RX 350 2011 года, Lexus ES 250 2016 года и Nissan Almera 2008 года выпуска.

В 2017 году Смешко получил 249 120 грн пенсии, 12 566 грн за преподавание в КНУ им. Шевченко, 94 920 грн процентов от вклада в Государственном экспортно-импортном банке Украины. Жена Смешко получила 42 908 грн процентов и 288 862 грн от отчуждения движимого имущества.

Смешко держит наличными 270 тыс долларов и 9 341 гривен. 121 806 долларов и 112 985 евро у него размещены на счетах в Государственном экспортно-импортном банке Украины. В этом же банке размещены средства и жены Смешко в размере 5 524 грн, 70 653 долларов и 3 632 евро.

Тарута Сергей (бывший губернатор Донецкой области, народный депутат, лидер партии "Основа")

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Тарута указал в декларации за 2017 год большое количество предметов искусства и антикварных изделий. Народный депутат собрал около 200 картин, большинство из них - старинные. Есть работы Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Марка Шагала.

В декларации Таруты указаны около 100 антикварных изделий. Среди них - статуэтки, монеты, карты, ювелирные изделия, предметы декора. У нардепа около 20 предметов японского антиквариата. Также Тарута имеет 30 икон и слиток золота, который принадлежит ему.

Кроме этого, в декларацию внесены 16 пар часов, которые принадлежат ему и членам его семьи, а также разнообразные ювелирные изделия.

Тарута заработал 211 604 грн депутатской зарплаты и 252 825 грн - возмещение за выполнение депутатских полномочий, 240 тыс грн - доход от предоставления имущества в аренду, 151 977 грн процентов от вклада в Сбербанке, 1 830 685 грн от вклада в Сбербанке, 85 393 грн - в Проминвестбанке и 128 880 грн пенсии.

Его жена задекларировала получение 36 417 грн пенсии. 450 тыс. долларов она держит наличными.

Тарута держит 4 575 000 долларов, 560 тыс евро и 20 тыс. фунтов стерлингов наличными, еще 3 541 758 грн он одолжил третьим лицам. На его банковском счету в Ощадбанке размещены 878 678 тыс долларов.

Тимошенко Юлия (бывший премьер-министр Украины, нардеп, лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина")

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Тимошенко арендует в Козине под Киевом дом своей сестры и пользуется 4 смежными участками. При этом, два земельных участка принадлежат двоюродной сестре Тимошенко Шараповой Татьяне Валерьевне и, согласно декларации, находятся под арендованным домом. Еще двумя участками, которые "граничат с объектом аренды", владеет тетя нардепа Ульяхина Антонина Николаевна.

Согласно декларации, ее доход за прошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысячи - депутатская зарплата.

Общий доход супругов Александра и Юлии Тимошенко в 2017 году составил свыше 4 млн грн. Ее муж задекларировал доход от предпринимательства в почти 3,4 млн.

Шевченко Игорь (экс-министр экологии и бывший советник премьер-министра, самовыдвиженец)

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Шевченко в 2017 году заработал на сдаче в аренду помещений 4 695 888 грн.

Он задекларировал три квартиры в Киеве общей площадью 459,1 кв м, 12 офисов общей площадью 2993,8 кв м, 20 гаражей, машиноместо, земельный участок площадью 132,69 кв м и подвальное помещение.

Также кандидат в президенты имеет часы Audemars Piguet и Cartier, две иконы, проектор и телевизор. Шевченко ездит на автомобилях Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mercedes-Benz CLK 500 2002 года.

Шевченко Александр (народный депутат, член партии "УКРОП")

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Согласно декларации Шевченко, он арендует два жилых дома в селе Поляница Ивано-Франковской области в Ооо "Буковель" площадью 193,3 кв м каждый, а также снимает офисы площадью 113,7 кв м и 50,2 кв м в компании "ПБС", 318,2 кв м в "БФК "Глобал Эстейтс" (Киев).

На очередном съезде политсилы его поддержали большинством голосов. А после этого нардеп подал документы в Центральную избирательную комиссию.

Жена Шевченко Татьяна имеет в собственности квартиру в Ивано-Франковске площадью 672,2 кв. м, земельные участки в 363 кв м в Полянице, 2400 кв м и 906 кв м в Чукаловке Ивано-Франковской области, нежилое здание в 237,2 кв м в Поляницы и паркоместа.

В совместной собственности есть квартира в 28,13 кв м в областном центре Прикарпатья. В аренде у Татьяны Шевченко есть квартира в Козине Киевской области площадью 323,9 кв м, которая записана на иностранную гражданку Екатерину Байбикову.

Также из декларации известно, что жена кандидата в президенты Украины владеет недостроенным домом в Чукаловке, что на Прикарпатье.

Александр Шевченко задекларировал часы (Breitling, Longines, Ulysse Nardin, Rolex), а его жена ювелирные изделия и часы марки Chopard. Политик арендует у компании "Буковель" автомобиль Toyota Sequoia 2008 года.

Ранее сообщалось, что в ВСУ из 50 пойманных на коррупции посадили троих.