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В Германии началась забастовка металлургов

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Рабочие требуют повышения зарплаты на 6% и выплату дополнительного отпускного пособия в размере 1800 евро.
Рабочие негодуют из-за неготовности работодателя пойти им навстречу
Рабочие негодуют из-за неготовности работодателя пойти им навстречу
depositphotos.com

На северо-западе Германии в понедельник, 4 февраля, началась серия забастовок работников сталелитейной промышленности с требованием повышения зарплаты, которые инициировал профсоюз IG Metall. 

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Так, на предприятии Thyssenkrupp в Дортмунде на работу не вышли 350 работников. Как сообщила пресс-служба IG Metall, во вторник ожидаются дальнейшие забастовки на других заводах компании.

"Рабочие рассержены и негодуют из-за неготовности работодателя пойти им навстречу", – заявил региональный руководитель профсоюза IG Metall в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Кнут Гислер.

По его словам, рабочие готовы и дальше бороться за свои требования, а до следующего раунда переговоров, запланированного на 18 февраля 2019 года, пройдет еще много стачек, в которых примут участие около тысячи человек. 

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Во вторник, 5 февраля, ожидается проведение протестной демонстрации на предприятии Thyssenkrupp в Бохуме, митинга рабочих перед входными воротами завода Thyssenkrupp в городе Кройцталь-Айхен, а также акция протеста на предприятии ArcelorMittal в Дуйсбурге.

Кроме того, в последующие недели забастовки сталеваров должны пройти в Бремене, Нижней Саксонии и Гессене.

Профсоюз IG Metall требует повысить 72 тысячам работникам сталелитейной промышленности месячную зарплату на 6%, а также одобрить им выплату дополнительного отпускного пособия в размере 1800 евро. 

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Комиссия профсоюза по вопросам тарифов оплаты труда постановила начать забастовки в субботу, 2 февраля, после того как работодатель после трех раундов переговоров не сделал IG Metall встречного предложения.

Ранее сообщалось, что долги по зарплате выросли на четверть миллиарда. Задолженность по выплате заработной платы в Украине за весь 2018 год выросла на 276,7 миллионов гривен (на 11,7%).

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Теги: Забастовки, зарплаты, Германия, протесты, протест, тарифы, профсоюз, работодатели, рабочие, ФРГ, профсоюзы, зарплата, забастовка
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Комментариев (1)
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ЕШКЕРЕ  (аноним)  05.02.2019, 11:27
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ЕШКЕРЕ
Жаль у нас народ терпеливый стал, вальцмана на вилах выносить не спешит как яныка.
порохоботы = кремлеботы = вата
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